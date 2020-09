Le Mans : les personnels des laboratoires Laborizon Maine Anjou ne reconduisent pas la grève

Des infirmières mais aussi des secrétaires médicales et des techniciens de Laborizon se sont rassemblés devant le siège social au Pôle Santé Sud au Mans. Ils demandent une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail.

50% des 300 salariés de Laborizon Maine Anjou étaient en grève ce lundi. Et malgré une participation importante, ils ne poursuivront par leur mouvement.

Ils sont 250 salariés en Sarthe et 50 près d'Angers. Les personnels des laboratoires qui réalisent les test Covid en Sarthe en ont marre de leur conditions de travail. Pour beaucoup, la crise sanitaire a fait resurgir des problèmes d'organisation, de planning, de cadences et de salaires. Ils se sont rassemblés toute la journée devant le siège à côté de l'entrée de Pôle santé Sud. Ils voulaient une augmentation générale des salaires, et un treizième mois, plus que des primes. Pas d'augmentation de salaires mais des primes et une réorganisation des planning répond la direction.

Les salariés présents ce lundi soir sur le site du laboratoire au Mans à côté du Pôle Santé Sud ont décidé de ne pas poursuivre le mouvement.

Les réunions de négociations se sont enchaînées toute la journée avec la direction

En une journée, il y a eu quatre réunions de négociations entre la direction et les délégués syndicaux mais pas d'augmentation de salaire. Les salariés voulaient une augmentation de revenus, puis un treizième mois et à la fin de cette première journée de grève, ils obtiennent une prime de 50 à 100 euros selon les métiers et une hausse de 10% sur la participation. Bien loin de leurs espérances car ces primes ne sont pas comptabilisées sur les carrières et les retraites et ce n'est pas du fixe. "On est des pions, on n'est pas considéré et pourtant on fait des journées de 11h d'amplitude pour 1500 euros net par mois" souligne une infirmière. La direction dit qu'elle va aménager les planning pour limiter les amplitudes mais ne lâche rien sur les salaires. Ce début de réorganisation du temps de travail satisfait les personnels.

François-Denis Le Sève, le président de Laborizon Maine Anjou © Radio France - Christelle Caillot

Il n'y a pas eu d'impact sur les tests du Covid

"Cette journée de grève n'a pas eu de conséquences sur les test covid" souligne François-Denis Le Sève, le président de Laborizon Maine Anjou. "Nous avons assuré toutes les urgences puisque la technique fonctionne et un certains nombre de salariés étaient à leur poste. Nous avons pu également maintenir une activité de prélèvements conventionnels, même si elle était ralentit. Pour l'activité Covid, nous avons fonctionné normalement. Les prélèvements ont été réalisés ainsi que les analyses. Pour le Covid, nous avions réalisé des embauches, et ces jeunes embauches récentes sont à leurs postes et donc nous n'avons pas été impactés à ce niveau-là".