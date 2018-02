Le Mans, France

Dans ses fournils, Thierry Ozan s'active pour fabriquer les baguettes du jour mais dans la boutique, il n'y a pas foule depuis une semaine. Lundi 12 février a ouvert une nouvelle boulangerie, à deux pas de la sienne. Une concurrence que le boulanger ne voit pas d'un bon œil d'autant plus qu'il s'agit d'une succursale de la chaîne feuillette et qu'elle est bien mieux placée que lui : "Ils sont situés sur le rond-point, d'ailleurs ils s'installent toujours là pour aspirer les flux. Si vous les ratez, vous pouvez faire le demi-tour du rond point. Alors que moi, en bord de route, vous continuez... et vous vous arrêtez 40 mètres plus loin." Distance qui sépare les deux enseignes.

Thierry Ozan et son élève Wilfried David s'activent aux fourneaux des Ptits Mitrons, au Mans. © Radio France - Solène de Larquier

Thierry Ozan estime ne pas se battre à armes égales. "Dans une petite structure comme la mienne, j'ai 50% de charge salariale et puis 25 à 28 % de coût pour les matières premières. Il n'y a pas besoin de calculette pour voir qu'il ne reste pas beaucoup de marge... même si on dit que les petits Français sont mauvais en maths" explique-t-il en gardant son humour. Or pas question pour lui de rogner sur la qualité de sa matière première : "C'est une condition pour faire de bons produits".

"En ouvrant sept jours sur sept, ils ne jouent pas le jeu"

Autre cheval de bataille de l'artisan-boulanger, l'ouverture de la boutique. L'ouverture 365 jours par an est un argument de vente chez Feuillette. Ce que n'accepte pas Thierry Ozan : "En tant que boulanger, on doit obligatoirement fermer un jour par semaine. Vu qu'ils font aussi de la restauration, ils ont sûrement un statut différent mais du coup ils ne jouent pas le jeu et viennent manger des parts de notre gâteau." Dans l'arrêt préfectoral portant sur la question, il est précisé qu'il est interdit de vendre du pain sept jours sur sept pour les "boulangeries, boulangeries-pâtisseries, coopératives de boulangerie, terminaux de cuisson, dépôts de pain et rayons de vente de pain". Dorian Garcia, responsable-adjoint à Joué-lès-Tours, venu former les douze salariés de la nouvelle succursale à Béner, n'a pas su nous apporter de réponse précise à cette question mais affirme malgré tout qu'il "s'agit d'une histoire de statut."

"Le problème ce n'est pas mon voisin, je ne veux pas les empêcher de travailler tant qu'eux ne m'en empêchent pas. Le souci c'est la multiplication des franchises et chaînes un peu partout. A la campagne, on va se retrouver avec des distributeurs de pain." - Thierry Ozan, artisan-boulanger

Des publics cibles différents

A Feuillette, Dorian Garcia essaye de calmer le jeu. "Par rapport au boulanger d'à côté, je comprends que malheureusement on a un impact négatif sur son chiffre d'affaires. Mais après nous faisons aussi de la restauration et nous avons un salon de thé. C'est entre midi et deux que nous travaillons le plus entre midi et deux alors qu'il me semble que l'autre boulangerie ferme à ce moment-là." La boulangerie Feuillette possède en effet un grand espace salon de thé et restauration rapide à côté de l'espace vente. Selon le responsable adjoint, la chaîne est donc sur un positionnement un peu différent de la boulangerie classique.

le salon de thé de la nouvelle succursale de Feuillette, au Mans. © Radio France - Solène de Larquier

Côté clients, il y a bien sûr les fidèles des Ptits Mitrons, Bernard en tête : "Je viens ici tous les jours et fais même un peu de marche, parce que le pain y est très bon. Je n'irai pas dans cette nouvelle enseigne, je passerai même ostensiblement devant avec ma baguette pour montrer que je vais chez un vrai boulanger moi !"

Mais il y a aussi les curieux qui remplissent le parking de Feuillette comme Amel : "Je les connaissais via leur boutique à Arnage. C'est très bon, il y a du choix." La jeune femme explique d'ailleurs ne jamais être passée chez les Ptits Mitrons : "Il faut se garer en bord de route, c'est dangereux, ici avec leur parking je pense qu'ils auront du succès" dit-elle avant de libérer sa place sur le parking, déjà bien plein.

La vitrine de la nouvelle boutique de Feuillette, au Mans. © Radio France - Solène de Larquier

Sauf que pour l'artisan-boulanger Thierry Ozan, le problème va plus loin qu'une simple concurrence entre voisins. Il dénonce la solitude des petites boulangeries face à la multiplication de ces franchises. Le boulanger affirme qu'il devient de plus en plus difficile pour les boulangers de vendre leurs affaires, pas assez valorisées, et pour les jeunes de s'installer à leur compte, les banques étant frileuses. Dans la Sarthe il y a 320 boulangeries aujourd'hui, soit 80 de moins qu'il y a 15 ans.