Le Mans : après 25 ans de rebondissements, l'aire de grand passage pour les gens du voyage a finalement vu le jour

Depuis dimanche 12 mai, les gens du voyage ont désormais une aire de grand passage au Mans. Un dossier qui a fait polémique pendant plus de 20 ans. L'aire a finalement été créé Chemin aux boeufs et peut contenir jusqu'à 200 caravanes. 150 s'y sont déjà installées pendant une semaine.

Le Mans, France

C'est un dossier qui dure depuis plus de 20 ans. La construction d'une aire de grand passage pour les gens du voyage. Et bien ça y est c'est chose faite. Au Mans, Chemin aux bœufs (au croisement avec la rue Ruaudin, face à la voie de la Liberté). Là, un terrain a été aménagé pour pouvoir accueillir entre 150 et 200 caravanes. Une obligation légale pour les collectivités locales. Dans le département il existait déjà des aires de stationnement (458 places en tout) mais elles ne convenaient pas en cas de grands rassemblements. Depuis dimanche dernier donc (le 12 mai) l'aire de grand passage est enfin opérationnelle. 150 caravanes étaient sur place jusqu'à ce dimanche (dimanche 19 mai). Les premières caravanes à avoir séjourné au Mans sont donc restées une semaine sur place.

L'aire de grand passage, c'est avant tout un grand terrain arboré, avec au centre un chemin en ligne droite, recouvert de cailloux. Plus loin, les caravanes sont installées. Devant l'une d'elle se trouve Christine, 33 ans. Elle est venue avec sa famille pour la mission évangélique. Elle aimerait que toutes les villes aient des aires comme celle-ci : "_Nous ne sommes pas des sauvages_, nous sommes des gens du voyage. On est entre nous, on est chrétiens, on se connaît, on voyage partout depuis toujours, depuis des siècles [...] Peut-être que les habitants n'aiment pas les caravanes, je ne sais pas."

Christine est arrivée avec sa famille sur l'aire de grand passage dimanche 12 mai pour la mission évangélique. Elle est repartie ce dimanche après une semaine sur place. © Radio France - Kathleen Comte

Il est vrai que cette aire a mis plus de 20 ans à voir le jour. Christophe Counil, président du syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des Gens du voyages : "Cette aire de grand passage on en parle depuis 1995. C'est un serpent de mer qui nous occupe depuis cette époque-là. Aucun élu n'était prêt à accueillir cette aire sur son territoire. Pour nous, c'est un grand soulagement de pouvoir ouvrir ce terrain, après 20 ans de combat. On croyait qu'on n'y arriverait jamais parce qu'on a rencontré des oppositions très fortes, notamment de _certains riverains qui étaient prêts parfois à ouvrir le feu sur les nouveaux arrivants_. Et cette aire est enfin opérationnelle."

Les 240 000 euros ont été cofinancés par l'Etat, la Métropole, le département et l'ACO (Automobile Club de l'Ouest) en guise de "remboursement" après des travaux faits sur un ancien terrain qu'ils ont pu récupérer. A noter également que les gens du voyage payent leur emplacement, ainsi que l'eau et l'électricité qu'ils utilisent. Une convention d'occupation du terrain est passée avec eux avec date de début et de fin avant tout arrivée dans l'aire de grand passage.