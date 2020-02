Le Mans : bientôt un nouveau concept d'hôtel à la place de l'hôtel Levasseur et de la Mendigotte

La holding Set on Invest reprend l'hôtel Levasseur et son restaurant La Mendigotte en centre-ville du Mans pour y déployer le concept d'hôtel urbain Artyster. L'établissement sera classé trois étoiles. En échange d'un prêt de 30000 euros de la Région, Set on Invest installe son siège social au Mans.

C'est un établissement bien connu du centre-ville du Mans, à mi-chemin de la place de la République et de la Préfecture : l'hôtel Levasseur change de mains pour être repris par la holding Set on Invest, avec son restaurant La Mendigotte. Il va passer de deux à trois étoiles et devrait ouvrir en avril totalement métamorphosé. Set on Invest va y déployer son concept d'hôtel urbain Artyster, déjà présent à Clermont-Ferrand, avec espace de coworking et lieu d'exposition pour les artistes locaux.

La holding déménage son siège social au Mans

C'est un communiqué de la Région Pays de la Loire qui annonce ce changement, car le conseil régional a attribué un prêt de 30 000 euros, conditionné au déménagement du siège social de Set on Invest de Paris au Mans.

La Région indique que "les investissements sont estimés à 1 000 000 € HT, avec le maintien des 5 emplois de l’hôtel précédent et la création de 10 emplois".