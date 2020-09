Le Mans : ce magasin de sport a vendu 30 000 masques personnalisés en quelques mois

Spécialisée dans la personnalisation de tenues de sport, la boutique MyFyt13 basée à La Chapelle-Saint-Aubin, près du Mans, s'est lancée dans la vente de masques aux couleurs des clubs et des associations. Avec un certain succès puisqu'elle a écoulé environ 30 000 unités en quelques mois.

Thomas Lebelle et Yoann Gaudier, associés de la boutique Myfit13, qui commercialise des masques personnalisés pour les clubs et les associations sportives.

Un masque personnalisé, c'est un peu plus joli qu'un morceau de tissu tout blanc ou qu'un vulgaire masque en papier... Et ça devient donc un vrai marché ! Depuis qu'elle propose à ses clients d'embellir, selon leurs souhaits, cet objet devenu incontournable, la boutique mancelle MyFYT13 croule sous les demande. Comme pour les maillots, elle effectue la mise en place avec le client, réalise la maquette sur ordinateur, puis déclenche la fabrication auprès de son fournisseur, selon la technique dite de la "sublimation" (impression sur tissu neutre).

"Au début du confinement, c'est la Fédération française de basket (FFB) qui nous a sollicités la première, raconte Yoann Gaudier, l'un des associés, nous avons alors demandé à l'usine avec laquelle on travaille, en Bulgarie, si c'était possible. Ils étaient justement en train de travailler sur des masques et de les faire normer. On a été les premiers à leur demander de les commercialiser." La FFB est donc la première servie, puis les demandes affluent au fil des mois : la Ligue national de handball, des associations sportives et des clubs pros ou amateurs passent commande, dont Le Mans FC.

Au delà de l'aspect sanitaire et esthétique, le masque est en effet devenu un accessoire faisant partie intégrante de l'équipement des joueurs. Et même un produit dérivé explique un autre associé, Thomas Lebelle : "Les clubs pros, notamment les joueurs, sont très médiatisés, pris en photo pour apparaître sur les réseaux sociaux etc. Donc en général, ils passent commande pour l'effectif, pour le staff, car ça permet d'avoir un nouveau vecteur de communication. Et ils en commandent un peu plus pour le proposer à la vente aux supporters via la boutique du club." De quoi faire rentrer un peu d'argent, ou tout du moins rembourser l'achat de ce matériel.

Au fil des mois, surtout depuis juillet, la boutique mancelle a ainsi vendu environ 30 000 unités de ces masques lavables une trentaine de fois. À 4 euros la pièce, c'est un bon bol d'air pour cette enseigne qui tourne un peu au ralenti par ailleurs explique Yoann Gaudier : "C'est un bon produit de substitution qui nous aide à faire le dos rond en attendant que le sport reprenne parce que pour le moment, les clubs amateurs, comme les clubs pros ne savent pas trop si la saison va avoir lieu, quand elle va reprendre... Et ça pèse pas mal sur notre volume de vente." Et depuis quelques semaines, des commandes émanent aussi d'entreprises qui n'ont rien à voir avec le sport.