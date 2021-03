Le Mans : cet ancien d'Arjowiggins se reconvertit et ouvre une boutique de textiles personnalisables

Imprimer la photo de votre chat sur un tee-shirt, un slogan qui vous plaît sur un tote-bag, repartir avec une trousse floquée "rillettes"... Voilà ce que propose (entre autres) le magasin Manche courte ! Il a ouvert mi-février dans le centre-ville du Mans. C'est un commerce d'impressions personnalisables sur textiles, pour les particuliers comme les professionnels. A la tête de ce magasin, un ancien salarié d'Arjowiggins, à Bessé-sur-Braye (Sarthe). Benoît Delsol s'est reconverti après son licenciement.

Le plaisir du contact avec la clientèle

Dans sa boutique, Benoît Delsol est au contact direct du client : "J'aimerais un tee-shirt avec une impression", lui explique ainsi une cliente venue avec un sac en tissu donc elle aime le motif. "Vous voulez qu'on reproduise le motif sur un tee-shirt c'est ça ?", s'enquiert l'homme de 35 ans. Cette relation avec les clients est un changement de taille pour lui, après une quinzaine d'années chez Arjowiggins. "J'étais dans une usine dans laquelle on était nombreux mais on voyait toujours les mêmes personnes. Là, j'ai le contact avec la clientèle, je suis en relation directe avec les fournisseurs et toute une foule d'interlocuteurs. C'est très intéressant", explique-t-il.

Ici, une trousse de la marque "Bouine", que Benoît Delsol vient de lancer, pour mettre en valeur la Sarthe, ses expressions et ses produits. © Radio France - Clémentine Vergnaud

C'est surtout une grande satisfaction pour celui qui a commencé à plancher sur le projet dès son licenciement en mai 2019. Montage de l'entreprise, confinement, travaux : Benoît Delsol souffle enfin un peu. "Après un long parcours et un long projet, c'est un aboutissement et le début d'une belle aventure."

La page d'"Arjo" pas totalement tournée

Mais après avoir fait toute sa carrière à la papeterie, dans laquelle il a commencé à 20 ans, "Arjo" - comme on dit - n'est pas totalement derrière lui. "Ça reste gravé ! Surtout que moi j'étais jeune quand j'ai démarré chez Arjo donc ça a vraiment été mon école. On ne tourne jamais la page mais ça permet d'avancer et d'aller vers autre chose." Avec ce magasin et après une première carrière à la papeterie, Benoît Delsol a donc l'impression de démarrer une deuxième vie.

Mais il reconnaît que c'est également un gros challenge. "C'est beaucoup de doutes quand même, surtout avec la période actuelle. Ce n'était pas simple et ça a pris du temps." Il se raccroche notamment à ses amis et son réseau, qui le soutiennent. "Si on s'arrête à la peur, on ne fait rien donc je pars du principe qu'il faut essayer les choses. Je préfère tenter quitte à me planter plutôt que de ne pas faire et de regretter de ne pas avoir essayé."