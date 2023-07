Le Mans cherche des ambassadeurs pour faire connaître la ville

Vous aimez Le Mans et trouvez que la ville gagne à être connue ? Peut-être répondrez-vous à l'appel lancé par Le Mans Métropole via ses réseaux sociaux pour devenir ambassadeur territorial . La collectivité recherche des personnes de 16 ans et plus prêtes à assurer la promotion des atouts du Mans et de son agglomération auprès de leurs proches ou de leur réseau professionnel. Il s'agit d'un rôle bénévole, dans le cadre d'une démarche "volontaire, spontanée et désintéressée" précise Le Mans Métropole.

ⓘ Publicité

Les personnes souhaitant se porter candidates doivent remplir un formulaire sur internet , pour préciser leur âge, leur commune de résidence et leurs motivations.