Le Mans : chez Leblanc Illuminations Noël est préparé l'été !

COULISSES - L'entreprise qui fabrique des décorations pour les villes, les villages et les centres commerciaux pour les fêtes de Noël tourne à plein régime... en été !

Du dessin à l’ordinateur. Dans les ateliers du boulevard Pierre Lefaucheux, au Mans, la fabrication des décorations s’est standardisée ces dernières années. Exemple avec la réalisation d’un sapin lumineux. Sur l'écran de gauche, le produit final imaginé par l'équipe de designers. Et sur le grand écran de droite sa modélisation réalisée grâce à un nouveau logiciel très puissant piloté par un dessinateur industriel. Ensuite, selon ces plans très précis, les barres d'aciers sont découpées et soudées. Puis les diodes sont installées. Une fois conditionnée, la décoration de Noël attend sa livraison dans le vaste entrepôt, soit pour une vente soit pour une location (solution de plus en plus prisée par les collectivités locales dont les budgets ont fondu ces dernières années).

Des illuminations télécommandées depuis un téléphone portable

La tendance ? « On s'oriente de plus en plus vers des décorations de Noël connectées », explique le PDG de Leblanc Illuminations. « Nos illuminations peuvent être télécommandées grâce à un smartphone. Les temps d’allumage ou les distinctions de couleurs peuvent être gérés selon les jours et les heures », poursuit Arnaud Leschemelle. Le catalogue de Leblanc Illuminations recense 1.200 références : de gros ours ou des pères Noël de 12 mètres de haut des châteaux, des chalets ou des traineaux. Plus de 20.000 décorations sortent chaque année des ateliers manceaux. « Tous nos produits aujourd’hui sont modélisés et imprimés en 3D », détaille le PDG de Leblanc Illuminations, « ce qui permet de présenter les décorations aux collectivités pour qu’elles se rendent compte des proportions et de la vraie forme du produit ». Avec ses cinq filiales (Canada, Angleterre, Belgique, Mexique, Russie, Roumanie), l’entreprise mancelle rayonne dans le monde entier. Elle réalise un quart de son chiffre d’affaire à l’export.

Les yeux tournés vers Noël 2017 !

L'usine connaît son pic de production annuel en été, confirme Alexandra Petit, la directrice générale adjointe de Leblanc Illuminations : « on a encore des devis qui ne sont pas validés en commande. On produit à plein régime jusqu’au 10 décembre. En principe tout est livré durant la dernière semaine de novembre ». Dans le même temps, c'est déjà Noël 2017 qui se prépare. Leblanc Illuminations imagine d'abandonner progressivement son catalogue papier et de s'orienter vers des supports numériques. Comme par exemple ces lunettes 3D présentées au salon des maires de France et qui permettent la visite virtuelle d'un espace de vente !