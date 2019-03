Le Mans : dans l'attente de nouveaux renforts, les forains demandent un rendez-vous au Président de la République

Après plus d'une semaine de conflit avec la mairie du Mans, les forains annoncent l'arrivée de près de 500 personnes en renfort dès ce jeudi. Et demandent à rencontrer le Président de la République, en visite à Angers ce même jour.

Au Mans, c'est reparti pour un tour de manège ! Après le refus officiel de la mairie d'installer la fête foraine quai Louis Blanc, comme le proposaient les forains mardi, Norman Bruch, le président du syndicat Cidunati-artisans de la fête repasse à l'offensive.

Ce mercredi soir, le truculent leader forain annonce l'arrivée en renfort, jeudi matin au Mans, de 450 artisans de la fête et du cirque afin de bloquer la ville. Ces renforts en provenance de Bordeaux, du Nord, de Toulouse et Limoges sont attendus à 7 h place des Jacobins "pour recommencer les opérations escargots et le blocage".

Mais il va plus loin : profitant de la venue d'Emmanuel Macron ce jeudi à Angers, Norman Bruch demande à rencontrer le Président de la République. Et formule même une sorte d'ultimatum : "On a écrit à son cabinet pour demander une table ronde à la préfecture. Si on a un rendez-vous, je remets mon costume cravate. Si on n'a pas de rendez-vous, je pars avec la moitié des troupes et on va bloquer l'aéroport d'Angers, où je vous attendrai !"