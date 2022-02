Le Mans : près de 200 appartements vendus 20% moins chers que le prix du marché

Devenir propriétaire, c'est un rêve pour de nombreux Sarthois! Au Mans, Vinci Construction vend des appartements neufs 20% moins cher que le prix du marché. Un premier immeuble, qui vient d'être construit, accueille ses nouveaux habitants avenue Jean Jaurès, près de la place Washington. Un second doit sortir de terre, juste à côté, dans les prochains mois. La vente des 76 appartements de ce second immeuble débute ce lundi 14 février.

Réduire tous les coûts

Un T3 d'une soixantaine de mètres carrés, par exemple, est commercialisé 152.000€, garage compris. Alors comment l'entreprise, qui est un géant du secteur du bâtiment, fait-elle pour casser à ce point les prix? Hugues Fourmentraux, président de Vinci Construction France n'entend pas divulguer à ses concurrents le montage financier. Mais, interrogé par France Bleu Maine, il apporte quelques explications. Et d'abord une mise au point. "Habituellement, nous ne faisons pas 20% de marge!", désamorce-t-il. "Nous y parvenons par l'addition de petites choses", explique l'entrepreneur. "Tout ce qui est technique coûte cher. Un des secrets de fabrication est d'installer dans chaque logement une seule gaine technique dans laquelle passe la ventilation, l'électricité... etc pour la salle de bain, les toilettes et la cuisine. Nous avons également des plans qui sont les mêmes, ce qui réduit les coûts en amont des études d'exécution", détaille Hugues Fourmentraux.

Suivi de chantier moins coûteux

La société Vinci Construction réalise également des économies parce qu'elle est à la fois maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Autrement dit, elle coordonne un chantier qu'elle réalise pour elle. "Nous pouvons le faire parce que nous sommes à la fois promoteur, concepteur et réalisateur. Nous avons pu limer, comme on dit, l'ensemble des lignes de dépenses", résume Hugues Fourmentraux, président de Vinci Construction France.