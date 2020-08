Le Mans Design déménage en zone nord à cause des loyers trop chers du centre-ville manceau

Du passage du Commerce en plein centre du Mans à la zone industrielle au nord de la ville, il n'y a qu'un pas. Un pas de 2.000 euros par mois. C'est ce que coûtait le loyer de sa boutique sur trois étages en centre-ville à l'enseigne Le Mans Design. "C'était assez énorme surtout que plus ça allait, moins on avait de monde", se rappelle Romane Chevalier-Choplin, vendeuse chez Le Mans Design. Maintenant, l'enseigne est abritée par un bâtiment discret, presque anonyme pour l'instant, situé dans une impasse de la zone nord, 5 rue Armand Peugeot. Seuls signes distinctifs : les deux pancartes "LMD". Le magasin a donc moins de visibilité qu'en centre-ville. "Il va falloir qu'on aille chercher un peu les clients, mettre des panneaux à l'extérieur, fonctionner aussi par internet", énumère l'employée. Des travaux sont prévus pour personnaliser la devanture du local. Il appartient à la patronne de Le Mans Design, Delphine Compain. Elle ne paye donc plus de loyer.

Affaibli par les crises successives

Après les manifestations des gilets jaunes, celles contre la réforme des retraites, le Covid-19 et le confinement, le bailleur de la boutique du centre-ville a tout de même refusé de négocier une baisse de loyer. C'est pour cela que Le Mans Design a déménagé en zone industrielle nord. Une situation courante, mais insupportable pour Manséa, l'association des commerçants du centre-ville. "Quel est l'intérêt de louer un bien si c'est pour perdre son locataire au bout de deux ou trois ans et reprendre une vacance commerciale ?" s'interroge la nouvelle présidente du groupe, Catherine Sasso. La propriétaire du magasin de mode masculine Klubb raisonne : "Dès fois, il faut peut-être voir plus à long terme, diminuer les charges pour pouvoir garder un locataire bon payeur et continuer une relation commerciale équilibrée."

Manséa demande plus d'aide de la Ville

La présidente de Manséa s'appuie sur les résultats d'une étude commandée par la mairie en 2017. Cet audit sur l'attractivité commerciale de la ville avait dégagé plusieurs pistes de réflexion pour soutenir les commerçants. Par exemple, la Ville du Mans pourrait aider des nouveaux commerçants à s'installer dans le centre. Il faudrait "reprendre des locaux, peut-être financés par la mairie, pour faire un système de commerces en lancement, de pépinière", explique Catherine Sasso. "Une fois que ces commerces en pépinière ont évolué, ils peuvent prendre leur envol et repartir sur un bail classique." Pour repérer des locaux vacants et organiser la géographie commerciale, Manséa milite pour la création d'un poste de manager de centre-ville et d'un office du commerce. Le premier avait été voté par la précédente mairie. On le retrouvait également dans les programmes des différents candidats aux élections municipales. Une procédure de recrutement avait bien été lancée, mais elle n'a jamais abouti.