Le Mans : en difficulté, la start-up Trovolone va licencier

A court de trésorerie, Trovolone est désormais en redressement judiciaire. La jeune pousse installée à Novaxis au Mans craint de devoir licencier plus d'un quart de ses effectifs. A moins que son boîtier tout-en-un de sécurité informatique séduise un investisseur.

Trovolone a été placée en redressement judiciaire ce mardi par le tribunal de commerce du Mans. Le même jour, les dirigeants de la start-up rencontraient des représentants du conseil régional, de la BPI, de la Caisse des dépôts et des services de l'Etat. Une chasse aux soutiens et aux financements de plus en plus urgente.

Faute de liquidités, l'entreprise est désormais supervisée par un administrateur judiciaire. C'est en partie lui qui décidera du nombre de licenciements : "entre deux et cinq personnes" sur dix employés, craint Hélène Bernardini, la directrice générale.

3 à 4 millions d'euros pour produire des boîtiers

L'entreprise a aussi signé ces derniers jours, dans la foulée de sa participation au salon CES à Las Vegas, des contrats de distribution avec Amazon et CDiscount, via leurs "places de marché" respectives. "Malheureusement on n'a les solutions pour les livrer", déplore la dirigeante. Les boîtiers Robeenbox, solutions tout-en-un de sécurité informatique pour PME et collectivités, sont actuellement produits en petites séries dans le laboratoire hébergé par ST Microelectronics. Il faudrait un atelier dédié, donc des investissements.

"On sait qu'il y a des solutions, on a besoin de trouver un investisseur", insistent les dirigeants, qui se disent optimistes sur la possibilité de sortir de cette situation délicate. L'entreprise a besoin de 3 à 4 millions d'euros rapidement, une vingtaine à terme.