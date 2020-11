Le Mans : grâce au confinement, la rue des Ponts Neufs rénovée plus vite que prévu

Le confinement accélère le calendrier. Au Mans, les travaux de réfection de la rue des Ponts Neufs débutent ce lundi 16 novembre 2020, c’est-à-dire avec un peu plus d’un an d’avance. Le chantier devait initialement démarrer au début de l’année 2022. Mais la mairie a pris la décision, en concertation avec les commerçants (qui sont nombreux dans cette artère de l’hypercentre), d’anticiper le lancement du chantier. La Ville veut profiter du confinement et de la fermeture obligatoire des commerces pour commencer les travaux qui, de toute façon, auraient nécessité une fermeture des restaurants et autres boutiques de cette petite rue étroite.



Les commerçants satisfaits

Consultés par la Ville du Mans avant la prise de décisions, les commerçants affichent leur satisfaction. C’est vraiment le bon moment, se réjouit, par exemple, Luc Motin, patron de trois bars rue des Ponts Neufs : « C’est parfait car, lorsque nous relancerons notre activité, nous n’aurons pas à subir ensuite les travaux. Remettre des salariés au chômage partiel le temps du chantier aurait été très compliqué ». La Ville aurait bien mis en place une commission d’indemnisation pour les commerçants qui auraient dû fermer. Mais tout de même, ce nouveau calendrier est bien plus pertinent, approuve Géraldine Brat, gérante de la pizzeria « Le Don Camillo. « Des travaux après deux confinements auraient été très compliqués. Autant que ce soit terminé au mois de décembre et qu’on n’en parle plus, au moins pendant une année, le temps que nous puissions retravailler correctement », explique-t-elle.



Un chantier en trois étapes

A partir du 16 novembre et pendant deux semaines, a lieu la phase de « décroutage » pour enlever le bitume et le goudron. Ensuite, les canalisations d'eau datant de 1920 devront être changées. Mais ce sont les annonces à venir du gouvernement au sujet de la crise sanitaire qui vont dicter la cadence, prévient Christophe Counil, maire adjoint du Mans, chargé de l’urbanisme et des grands projets. « Cette deuxième phase concernant les réseaux pourra éventuellement se faire au mois de décembre. Si le gouvernement annonce une réouverture des bars, restaurants et commerces, nous mettrons du goudron et attendrons. En revanche, s’il décide que tous ces commerces restent fermés, nous continuerons et nous en profiterons pour faire le reste des travaux », détaille l’élu. La troisième et dernière phase sera la pose de pavés comme ceux qui existent dans les rues voisines, par exemple, rue de la perle.