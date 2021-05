Le Mans : la brasserie Madeleine, place des Jacobins, prête à rouvrir

Le compte à rebours est lancé pour les restaurateurs. Plus que quelques heures avant la reprise. La plupart se préparent à rouvrir. Même si dans un premier temps, seules les terrasses pourront fonctionner avec une jauge de 50% pour celles ayant plus de 10 tables. Malgré ces contraintes, l'équipe de la brasserie Madeleine au Mans ne boude pas son plaisir. A commencer par le plaisir de se retrouver.

Tous les membres, 10 cuisiniers et 15 serveurs, se sont réunis ce lundi pour une grande photo de famille, sous les coups de klaxon de soutien des automobilistes.. Il y a des sourires, un peu d'excitation et de la joie de se retrouver dit Sonia, la cheffe de salle. "Je suis très contente. Et on est tous très contents. On se voyait plus, même si on échangeaient des petits messages par téléphone. Mais là se voir en vrai, c'est bien mieux". Floriane, un des serveuses, confirme : "Cela fait du bien. Après 6 mois sans rien faire à la maison, cela fait plaisir de retrouver un peu d'activité".

40 tables en terrasse

Et le travail ne manque pas. Il faut mettre les bouchées doubles pour que tout soit prêt le jour J. Grand ménage, les moquettes à aspirer, nettoyer les tables, vérifier les consoles de vaisselles, dresser les couverts à l'intérieur pour donner l'envie aux passants, vérifier la cuisine, tous les ustensiles et "bien sûr préparer la terrasse" insiste Frédéric Bourrasseau, le cogérant.

Les yeux sur l'appli météo

Grace à l'extension autorisée par la ville, la brasserie peut installer 40 tables. "On part sur 70 couverts" estime le patron à condition que la pluie ne vienne pas tout gâcher. Frédéric Bourrasseau scrute régulièrement son appli météo. "On n'est pas des agriculteurs mais presque. On est branchés météo pour faire nos plannings. Bon là mercredi, on sera nombreux mais il ne faudrait pas une averse à 11h". Une incertitude qui vient ajouter une petite touche de pression supplémentaire. "Et on est déjà stressés. C'est comme une seconde ouverture pour nous. Mais je pense qu'on est prêts". Prêts à accueillir les clients et commencer, espère-t-il, à se projeter enfin dans l'après Covid.