Le Mans : la collecte des déchets et la livraison des repas scolaires reprendront de manière "régulière" jeudi

Stéphane Le Foll, le président de Le Mans Métropole l'affirme dans un communiqué : les services impactés ces derniers jours par la grève des agents territoriaux "reprendront un fonctionnement régulier à compter de jeudi". Autrement dit la collecte des ordures ménagères et la livraison des repas scolaires et en crèche seront assurés normalement à partir du 3 mars 2022. La grève des éboueurs se poursuivait pourtant ce mardi et des agents de la cuisine centrale ont quant à eux débrayés pendant une heure. Et une semaine après le début du mouvement, le dialogue social reste tendu. D'ailleurs, le conflit entre les leaders syndicaux et le maire du Mans prend une tournure juridique.

Deux convocations au tribunal ce mercredi

Malgré la levée des blocages de la déchèterie et de la cuisine centrale, Stéphane Le Foll, n'entend pas visiblement abandonner l'action en justice. L'assignation en référé des secrétaires CGT et FSU territoriaux devant le tribunal du Mans ce mercredi 2 mars à 14h est donc maintenue. Et ces derniers ont appris qu'ils sont en outre convoqués ce mercredi (à 9h) devant le tribunal administratif de Nantes. Pour le président de Le Mans Métropole, les blocages "sans préavis ni grévistes déclarés" étaient "illégaux" et ont coûté cher à la collectivité : 150 000 euros et près de 20 000 repas scolaires et en crèche perdus. Par ailleurs, Stéphane Le Foll reproche à l'intersyndicale de ne pas avoir transmis toutes les informations aux agents à savoir la proposition d'augmentation de 25 € à laquelle s'ajoute une revalorisation des grilles de rémunération et une prime de vacances soit une hausse totale de 64 € par mois.

Un appel au rassemblement devant le Palais de Justice du Mans

De leur côté, les syndicats assurent que ces recours devant les tribunaux ont provoqué de "la colère" et une "remobilisation" des éboueurs dont le taux de gréviste s'élevait ce mardi à 50% selon l'intersyndicale. CGT, FSU et FO appelle à un rassemblement à 13h30 devant le palais de justice du Mans pour soutenir les syndicalistes poursuivis.