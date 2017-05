Le Mans : la Nissan Micra de retour à l'usine Renault

Au Mans, on relocalise. Le constructeur japonais Nissan a décidé de confier de nouveau la production des châssis de la Nissan Micra à l’usine Renault du Mans. Une prime à l’expérience mais également un choix économique.

A l’heure des délocalisations, voir Nissan confier la production des châssis de sa nouvelle Nissan Micra à l’usine Renault du Mans a de quoi surprendre. Au début des années 2000, l’usine sarthoise s’était déjà vu confier la production des châssis de la troisième génération de la citadine japonaise, avant de voir l’Inde lui rafler l’activité.

Des arguments économiques

C'est en 2013 que le groupe Renault a pris la décision de relocaliser la production de la Nissan Micra en France. Un choix politique également motivé par des facteurs économiques : éviter certaines barrières douanières, des coûts de transport, mais également faire des économies de logistique. Comme l'explique François Lecourt, directeur de l’ingénierie du site, "des lignes entières de l’usine du Mans étaient inutilisées et seront remises en route pour la Micra, comme celle des berceaux de l’ancienne Laguna". Beaucoup plus intéressant financièrement pour Nissan que de repartir d’une feuille blanche.

Robotisation et embauches © Radio France - Thomas Larabi

12 millions d'euros d'investissements

Il a tout de même fallu investir, et Nissan a mis sur la table près de 12 millions d’euros. Une manne financière qui permet de moderniser et de robotiser toujours plus un site industriel bientôt centenaire (c'est aujourd’hui la plus vieille usine Renault en activité). Et malgré la robotisation, cette nouvelle commande a un impact direct sur l’emploi : une centaine d'embauches en 2015, cent autres prévues en 2017. Intérimaires compris, près de trois mille personnes travaillent sur le site.

Des tambours et des disques 100 % sarthois © Radio France - Thomas Larabi

Certaines pièces comme le tambour et les disques sont fabriquées sur place. D’autres seront importées de Chine, d’Inde, d’Allemagne ou de Roumanie pour être assemblées en Sarthe. Les châssis sont ensuite envoyés à l’usine de Flins, dans les Yvelines, qui s’occupe de l’assemblage du véhicule. 150 000 châssis de la nouvelle Micra devraient sortir de l’usine du Mans chaque année, pendant une période de sept ans.