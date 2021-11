La patinoire City glace au Mans fête ses 20 ans

C'était il y a exactement vingt ans. City glace ouvrait ses portes dans le quartier de l'université et accueillait ses premiers patineurs lors des vacances de la toussaint. "C'était complètement fou, se souvient Emmanuel Huet, le directeur. Il n'y avait pas de patinoire au Mans depuis longtemps et les gens se sont précipités. Pendant 6 mois, on a eu la tête sous l'eau. Et puis on a trouvé notre rythme de croisière", à savoir 90 000 visiteurs par an. C'est en 2000 qu'il lance le projet en 2000 avec sa compagne Nadine Le Saout, tous deux patineurs artistiques. L'idée est de monter une structure privée : "Ce n'était pas courant et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Il n'y a qu'Auxerre et nous qui sommes totalement autonomes et en auto financement". Le soutien des collectivités est néanmoins important. Plusieurs candidatures sont envoyées aux villes dépourvues de patinoire. Ce sera Le Mans qui confie à Cénovia, sa société d'économie mixte la construction de la future patinoire.

Une patinoire ouverte toute l'année

City glace loue les lieux mais possède tous les équipements à l'intérieur. Pour trouver un équilibre financier, le choix a été fait de miser sur une petite patinoire de 26 sur 56 mètres. "C'est plus économique et plus écologique par rapport aux grosses infrastructures qui ont plein de gradins, énormément de béton. Nous on s'est focalisé sur une piste de glace, des animations et de la convivialité". Non conçue pour organiser des matchs de hockey de haut niveau, la patinoire du Mans vit grâce aux familles, aux clubs amateurs et aux scolaires. Le modèle repose sur une ouverture toute l'année, même l'été. "Nous n'avons qu'un jour de fermeture, c'est noël". City glace compte treize salariés et doit "impérativement" fonctionner même l'été explique son directeur.

800 nouvelles paires de patins

C'est d'autant plus vrai que le Covid a fragilisé la structure. Fermé pendant 13 mois, City glace a perdu 150 000 euros depuis le début de la crise sanitaire. "Ce qui a complexifié encore les choses, c'est que nous avons dû dégeler notre piste. C'est une aberration que de la garder alors qu'on avait personne dessus. On l'a donc dégelée et faire les travaux de remontée en glace à deux reprises en 18 mois alors qu'on ne l'avait fait qu'une fois en 13 ans". Pour ne rien arranger, des investissements étaient programmés. "Nous avons changé nos 800 paires de patins et installé des casiers. Le tout nous a coûté 100 000 €". Le groupe froid va devoir lui aussi être changé, "c'est 300 000 euros en plus". L'équilibre financier est précaire mais la patinoire est rouverte depuis août et Emmanuel Huet espère que cet hiver marquera le retour en nombre des patineurs à City glace.

