Elles attirent des vendeurs de toute la France : la ville et l'agglomération du Mans organisent deux ventes aux enchères sur internet à partir des 6 et 7 août. A vendre, bureaux en chêne et ordinateurs, tractopelle et pots de fleurs. Il faut s'inscrire sur webencheres.com pour enchérir.

Le Mans, France

A chaque fois, c'est un inventaire à la Prévert : la ville et l'agglomération du Mans mettent à nouveau aux enchères du matériel réformé et des meubles non utilisés. Sur le site webencheres.com, on pourra donc enchérir après inscription, des bureaux et tables en chêne des années cinquante, comme des meubles informatiques des années soixante-dix, mais également des pots de fleurs en polyester et... une tractopelle. Les enchères commence lundi 6 août pour la ville, le 7 pour l'agglomération.

Ancienne toise en bois et pèse personne en chêne parmi les insolites

Ce genre de vente permet toujours de découvrir des objets insolites dans l'inventaire de la ville. Ainsi, cette vente permet d'acquérir une ancien toise en bois ou un pèse personne... en chêne.

Parmi les objets insolites lors de cette vente aux enchères de la ville du Mans sur internet, un pèse personne en chêne... - Saisie d'écran webencheres.com

Mise à prix de 50 à ... 5.000 euros

Les prix sont plutôt accessibles, même s'ils peuvent monter rapidement. Les lots de chaises commencent à 30 euros, les bureaux en bois de 50 à 100 euros. Pour la tractopelle, il faudra au moins débourser 5.000 euros. Le Mans a commencé à vendre des objets, meubles et voitures du parc municipal en 2009. Et à chaque fois c'est un succès, que ce soit lors du grand bric-à-brac ou sur internet. Depuis 2009, ces différentes ventes auraient ainsi rapporté 550.000 euros au budget municipal...