Le Mans : Le bus du cœur arrive à Pontlieue

Le Bus du cœur du Mans aura bientôt un nouvel arrêt. Ce bus des Restos du cœur, déjà présent chaque soir au pied de la Cathédrale, fera également halte à partir du lundi 17 janvier dans le quartier Pontlieue. Il sera 7 jours sur 7 de 20h à 20h40 sur la place du marché pour distribuer des repas chauds aux sans abris. L'objectif de ce deuxième site de distribution est de couvrir les quartiers Sud du Mans (Pontlieue, Sablons et Glonnières). Pour les personnes démunies qui vivent dans ces quartiers, la distribution du centre ville n'était pas adaptée : trop éloignée, trop tardive et trop fréquentée depuis le Covid explique Guy Coujandassamy, co-responsable du Bus du coeur : "Ce sont des quartiers populaires et il y a aussi les centres d'hébergement d'urgence à proximité. Il y a une demande mais ce sont des gens sans moyen et pour qui se déplacer est plus compliqué. Aller aux Jacobins, c'est trop loin".

Le point de distribution en centre ville saturé

Il fallait de toute manière augmenter l'offre car depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, le bus du cœur voit arriver de plus en plus de monde (150 à 200 personnes chaque soir contre une centaine avant). Et cela crée des tensions explique Martine Molière, co-responsable du Bus du cœur. "On constate de grandes files d'attente. Cela a généré de la nervosité, de l'agressivité. On s'est dit qu'il serait intéressant d'avoir un deuxième point de distribution. On verra. Cela va donner plus de travail aux bénévoles mais je pense que c'est bien pour la population". Il s'agira uniquement d'une distribution de repas à emporter. En raison du contexte sanitaire, il n'est plus possible pour les SDF de manger sur place.