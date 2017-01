Le Mans : le centre commercial des Jacobins se "porte pour le mieux"

Alors que plusieurs cellules commerciales de la galerie sont actuellement vacantes et qu'un distributeur automatique de billets vient d'être retiré, la direction du centre commercial les Jacobins l'affirme : tout va pour le mieux.

Quand on entre dans le centre commercial des Jacobins par la rue de l'Étoile, au Mans, on tombe sur un local commercial vide à droite et, en face, le distributeur automatique de billets de la BNP a été retiré par la banque car "très peu utilisé". Pourtant, même si cinq cellules sont actuellement vides sur les quarante-trois existantes, la direction explique que la clientèle est toujours au rendez-vous, et que ces modifications ne sont pas liées à une baisse d'activité.

Il y a des enseignes qui sont parties, mais pas parce que le centre commercial des Jacobins ne fonctionne pas. Flore Audine, directrice du centre

La directrice du centre commercial, Flore Audine, explique le départ de certaines enseignes (Texto et MIM viennent de quitter la galerie) par des difficultés au niveau national, d'autres, en effet, ont souhaité quitter la galerie pour un espace plus vaste, explique la directrice, enfin, certaines ont décidé de se déplacer dans un local plus grand au sein même du centre commercial, c'est le cas notamment de l'enseigne Christine Laure. Un grand jeu de bento, en somme.

Les explications de Flore Audine, directrice du centre commercial des Jacobins Partager le son sur : Copier

Mais Flore Audine l'affirme, les clients sont là, avec près de 6 millions de visiteurs l'an passé et un chiffre d'affaires en hausse, "tout va pour le mieux" explique la directrice. Une tendance que nuance cependant certains commerçants, comme Céline, responsable de la boutique Scottage, pour qui les affaires restent difficiles. La commerçante, installée dans la galerie depuis une dizaine d'années, estime que le problème ne vient pas du centre commercial, mais que c'est le centre-ville qui n'est pas assez dynamique.

Reportage auprès des commerçants du centre des Jacobins, au Mans Partager le son sur : Copier

Le stationnement dans le centre-ville reste compliqué, on n'essaie pas assez de dynamiser le centre-ville, c'est dommage! Céline, responsable d'une boutique dans la galerie des Jacobins

Et justement, pour tenter de dynamiser encore plus le centre commercial des Jacobins, la directrice espère pouvoir annoncer l'arrivée d'une nouvelle enseigne, reconnue et inédite au Mans, d'ici le mois de mars.