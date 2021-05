Le Mans : le centre commercial des Sablons va être entièrement démoli et reconstruit

La réhabilitation du centre commercial de l'Epau, dans le quartier des Sablons au Mans, devrait enfin être actée. En gestation depuis 2014, le projet est à l'ordre du jour du conseil de Le Mans Métropole, ce jeudi. Mais il prend une dimension à laquelle ne s'attendaient pas les commerçants.

Il a été décidé en effet de le raser totalement puis de le reconstruire. C'est la solution retenue pour donner un nouvel élan à cet ensemble commercial créé en 1968 et rénové en 1999. Sur la dizaine de commerces, aujourd'hui seule la moitié (pharmacie, presse, épicerie et bar) sont encore ouverts. Les autres ont baissé définitivement le rideau. Pour redynamiser le site, il avait été envisagé, dans un premier temps, de ne procéder qu'à une démolition partielle, tandis que les locaux des activités maintenues ne feraient "l'objet que d'une réhabilitation simple" précisait la déclaration d'utilité publique, le 25 septembre 2020.

Un investissement de 3,5 millions d'euros

Mais l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) préconise elle d'aller beaucoup plus loin. Les 3 bâtiments, comprenant 9 cellules commerciales d'une surface totale de 2 300 m², seraient démolis après expropriation pour laisser place à un nouvel ensemble plus petit de 900 m² et 6 cellules (supérette, boulangerie, tabac presse, salon de coiffure, brasserie et pharmacie).

Le coût du projet est estimé à 3,5 millions d'euros avec une participation de Le Mans Métropole pour un montant de 1,7 millions d'euros. L'Anru, l'agence nationale de la rénovation urbaine contribuerait à hauteur 677 000 € mais il faut pour cela que le chantier soit lancé avant 2024, échéance de la convention signée par l'Anru et Le Mans Métropole.

La stupéfaction des commerçants

Vétuste et étant depuis plusieurs années une place du trafic de drogues en Sarthe, le centre commercial de l'Epau a besoin d'être rénové reconnaissent les derniers commerçants. Mais ils ont été très surpris en apprenant le projet de démolition de leurs locaux. Zouhir Mustapha, gérant de la supérette Casa Market, est tombé des nues : "On est au courant de rien. On le découvre comme ça, c'est lamentable. Moi j'ai 400 m², mon frère est propriétaire et on n'a rien vendu. J'ai 5 salariés, on est les premiers concernés et on ne sait rien". Jean-Marc Cartier, le pharmacien s'étonne également. "Aujourd'hui, on apprend dans la presse que tout va être démoli. Comment est ce qu'on va pouvoir exercer pendant les travaux ? Cela va être un vrai problème. Et on aimerait avoir des informations en direct, plutôt que par la presse".