Le Mans : "le marché de Noël du Mans mettra en avant cette année les produits locaux"

Le marché de Noël du Mans ouvrira le 27 novembre 2021 et durera jusqu'au 31 décembre sur la place de la République. End Event, le nouvel organisateur, assure qu'il fera la part belle aux artisans et produits locaux.

On connait les dates du marché de Noël du Mans. Il ouvrira le 27 novembre prochain et durera jusqu'au 31 décembre. Il y aura au total une cinquantaine de chalets cette année. Les premiers seront installés à partir de mardi. C'est ce qu'annonce la société End Event qui a décroché en septembre l'organisation de ce marché de Noël du Mans pour quatre ans. Un nouvel organisateur qui souhaite miser sur le local comme l'explique Florian Fesnoux, le président de End Event.

France Bleu Maine : à quoi va ressembler le marché de Noël du Mans cette année ?

Florian Fesnoux : Il va regrouper une cinquantaine d'exposants. On va retrouver le sapin c'est à dire le manège qui était déjà présent ces dernières années. Nous on va rajouter des animations féériques, un espace avec le père Noël où les gens pourront venir se prendre en photo, on va retrouver aussi des ateliers créatifs et une bulle de noël transparente de 12 mètres de diamètres avec à l'intérieur des décors et des automates.

Quel type d'exposants retrouvera-t-on ?

On a essayé de faire un marché de Noël le plus local possible. Dans notre projet, nous étions partis sur une base de 40% d'exposants locaux. Au final, on est à 50% d'exposants sarthois donc on est très content. Et il y aura aussi beaucoup de nouveaux exposants puisqu'on contrairement à ce qui pouvait se faire avant on a favorisé le local.

Pourquoi miser sur le local ?

Parce que cela fait partie de nos valeurs. Un marché de Noël s'est éphémère par définition mais quand on y réfléchit, on voit bien qu'il peut y avoir toute une économie qui se développe après ce rendez-vous. Prenons l'exemple du foie gras. Vous en achetez un à un producteur local sur le marché mais toute l'année vous pourrez aller acheter d'autres produits chez lui après s'il est à côté de chez vous et ainsi favoriser une économie locale. Quel est l'intérêt de faire venir quelqu'un de Marseille par exemple sur le marché de Noël du Mans ?

Donc ce marché de Noël doit être une vitrine pour les producteurs et artisans sarthois ?

C'est ça, cela crée une clientèle sur le long terme. La crise du Covid a rappelé cette évidence. On a des produits qui sont faits partout dans le monde et qu'on ne peut même plus trouver à cause des différentes pénuries et des problèmes de transports. Soyons cohérents, donnons la possibilité à des artisans locaux de vendre leurs produits en circuit court et aux gens de découvrir des produits de qualité qu'ils ont à proximité.

Vous évoquiez le Covid. Les deux dernières années pour les marchés de Noël ont été compliquées par la crise sanitaire. Avant cela, c'étaient les attentats. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de trouver des exposants ? Est-ce qu'il ne sont pas hésitant ou frileux en se disant qu'il y a un risque d'annulation ?

Nous sommes une jeune société. On organise des marchés de Noël depuis quatre ans. C'est vrai que l'année dernière, il y avait de l'hésitation mais on a trouvé. Cette année, au vu du nombre de marchés annulés en 2020, cela a été sport pour trouver des exposants. Certains ont peur. Il y a cette idée que cela va être annulé, qu'il faut acheter du stock qui peut rester sur les bras en cas d'annulation. Mais en l'occurrence, il y a eu les annonces d'Emmanuel Macron. C'est plutôt rassurant. On a un peu de visibilité pour les prochaines semaines, normalement les marchés de Noël auront lieu.

Sur combien de visiteurs tablez vous ?

J'espère avoir 5 000 visiteurs par jour en semaine, sachant que la place de la République est une place déjà assez vivante. Le week-end, on s'attend à 15 000 visiteurs par jour.

