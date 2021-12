Le Mans : le MMArena va changer de nom

Ne dites plus MMArena ! Le contrat de naming entre le MMA et Le Mans Stadium ne va pas être renouvelé. L'assureur manceau, qui avait été en 2011 la toute première entreprise à se lancer dans le naming pour un stade de football en France, a décidé de ne plus lier son nom au stade manceau. Un coup dur pour Le Mans Stadium et la ville du Mans. C'est Stéphane Le Foll, le maire du Mans qui a annoncé la mauvaise nouvelle aux élus lors du dernier Conseil municipal. La menace planait depuis juin, à l'issue du contrat de 10 ans (janvier 2011 - juin 2021). A l'époque, l'assureur manceau avait accepté de prolonger pour six mois et fait une offre ferme de 300.000 euros par an pour poursuivre l'aventure, soit un million de moins que l'ancien contrat.

LMS à la recherche d'un nouveau nameur

Mais les négociations ont capoté, les MMA se retirant après avoir versé 16 millions d'euros (trois millions à la signature du contrat puis 1,3 million par an pendant 10 ans). Le stade va donc perdre son nom et la ville va devoir une fois de plus compenser le manque à gagner auprès de Le Mans Stadium, filiale de Vinci concessionnaire du stade. Ce dernier prospecte pour trouver un nouveau nameur. Mais avec un club du Mans FC en national, "il y a peu de chance qu'une entreprise soit prête à mettre plus de 300.000 euros par an", estime Yannick Hoinville, le directeur de LMS. Si aucun partenaire n'est trouvé, c'est donc la ville qui payera. Ce qui alourdira pour le contribuable encore un peu plus la facture d'un stade qui n'a connu que deux saisons et demi de ligue 2 en dix ans.

Pour rappel, le stade a couté 102 millions d'euros financé à hauteur de 50 millions d'euros par les collectivités locales (32 millions pour la ville, neuf pour le département et neuf pour la région). Vinci a financé le reste en échange d'une concession de 33 ans et le versement d'un montant annuel d'1,3 million d'euros par an par la ville. Ce montage avait été conclu alors que Le Mans FC était en Ligue 1 mais dix ans plus tard il évolue en championnat national, le stade n'a plus de nom et la contribution de la ville s'élève désormais à 4,1 millions d'euros par an. Un fiasco.