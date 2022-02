Le Mans : le renouveau commercial de la rue Nationale

La morosité a laissé place à l'enthousiasme rue Nationale au Mans. Cette artère commerçante historique du centre ville manceau était sur le déclin depuis une vingtaine d'années. Mais une dynamique semble enfin se dessiner. Des commerçants et des artisans s'y réinstallent depuis quelques mois, malgré une voirie en mauvais état et des bâtiments vieillissants voire pour certains en ruine. Son image n'a cessé de se dégrader au fil des fermetures d'enseignes comme en 2017 l'emblématique magasin Toto dont les locaux sont toujours inoccupés. Cela désolait William Laurent, gérant de la boutique informatique Atol installée dans la rue depuis 1994. "On a tout fait pour essayer de relancer la machine" allant jusqu'à afficher un appel au soutien des Manceaux sur les vitrines des boutiques vides.

Huit nouveaux commerces

Mais aujourd'hui, il retrouve le sourire en marchant dans sa rue : "Ici c'est repris. Ici c'est en travaux et cela va bientôt rouvrir. Ici ce sera un restaurant. Là, on a un opticien qui vient d'ouvrir. Regardez là, une fleuriste, c'est magnifique. On va même avoir prochainement un théâtre comédie club de 150 places. En fait, tout est repris". Au total, huit commerces ont rouvert ou vont prochainement rouvrir. C'est le cas du magasin de réparation de cycles d'Erwann Mounier, inauguré en décembre 2020 : "Je ne regrette pas du tout, bien au contraire. Il y a beaucoup de passages et on a une clientèle de quartier. Cela marche bien et c'est très agréable". Ces exemples d'installations réussies ont permis à la rue de s'offrir une nouvelle jeunesse commerciale, "forcément cela donne à d'autres l'envie de nous rejoindre" se réjouit William Laurent. D'autant que les loyers sont nettement plus abordables que ceux pratiqués dans les centres commerciaux de l'agglomération ou les rues de l'hypercentre.

Une fleuriste s'est installée le 8 janvier 2022 rue Nationale au Mans © Radio France - Julien JEAN

Laura Patard, jeune fleuriste, s'est elle aussi lancée. Le 8 janvier dernier elle a ouvert son commerce les Œillets d'amour avec l'envie de faire revivre la rue Nationale. "C'est une rue que j'ai connue il y a 15 ans. Je sais ce qu'elle a été, je sais ce qu'elle est et je sais ce qu'elle peut devenir. Il y a vraiment un énorme potentielle. On voit des piétons passer du matin au soir et je reçois énormément de soutien des riverains". Christiane habite dans le quartier depuis 38 ans. Elle est "heureuse de voir des boutiques rouvrir. Mais on a peur que ça recommence, que ça referme. Et puis c'est abimé. Il faudrait un coup de neuf".

La ville tarde à rénover et sécuriser la voirie

Pour William Laurent, c'est le point noir. Si de nombreuses façades et vitrines ont été rénovées et que "les commerçants jouent le jeu", il est amer à l'encontre de la municipalité. "Regardez la voirie, les trottoirs, la chaussée : c'est n'importe quoi. Il y a des nids de poules, des bâtiments dangereux. Cela fait des années que l'on demande à la ville de la rénover. On nous a fait des promesses mais c'est factuel, ils n'ont rien fait et ils ne font rien". Tous attendent donc désormais que la ville engage des travaux de rénovation pour redonner un autre visage à la rue Nationale et consolider l'embellie commerciale actuelle.