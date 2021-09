Opération collecte de vêtements d'hiver pour le Samu social de la Croix-Rouge. Ce vendredi et ce samedi, au Décathlon de Ruaudin, au sud du Mans, l'association sarthoise récupère bonnets, chaussettes et même duvets, pour les redonner aux sans-abris lors des maraudes.

Le Mans : le Samu social de la Croix-Rouge collecte vêtements d'hiver et duvets pour les sans-abris

Le Samu social de la Croix-Rouge du Mans récolte bonnets, gants, chaussettes et duvets pour les redistribuer aux sans-abris lors des maraudes.

"On a des gants, bonnets, chaussettes... Des polaires aussi. C'est un bon début de collecte !", sourit Monique. La bénévole du Samu social de la Croix-Rouge se tient postée à la sortie du Décathlon de Ruaudin, au sud du Mans, pour récupérer les dons des clients. Pour la première fois, l'antenne mancelle de l'association organise une collecte, ce vendredi et ce samedi, pour ses maraudes auprès des sans-abris.

Des vêtements d'hiver et des duvets nécessaires aux sans-abris

Une collecte dans un magasin de sports peut paraître étonnant, mais il y a de réels besoins. "On pense souvent au café, à la soupe, aux viennoiseries qu'on peut donner lors des maraudes, mais il y a aussi le vêtement. Et le plus urgent pour eux, c'est les extrémités, pieds, mains, cou, tête...", explique Maria, une autre bénévole. Le Samu social récupère donc gants, bonnets, écharpes, chaussettes.

Mais aussi couvertures et duvets. "C'est très important pour nos bénéficiaires. Ils en ont besoin plusieurs fois dans la saison parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour les ranger, ça s'use et ça se salit, comme ils couchent par terre", raconte Maria. Chaque saison, l'association distribue ainsi entre 400 et 500 duvets sur l'agglomération mancelle.

"Notre budget a été divisé par deux"

Grâce à un partenariat avec les 24h du Mans, le Samu social a pu récupérer 120 duvets, mais il compte sur la générosité pour compléter. "D'habitude, on achète tout. Mais avec le Covid, notre budget a été divisé par deux. Il a fallu trouver ces solutions", expose Jean-Michel Prat, bénévole et membre du comité de pilotage de l'association, pour qui, cette collecte est une première.

Vous n'êtes pas obligé d'acheter pour y participer. "Si vous avez des duvets, couvertures ou vêtements en bon état, on est preneurs !", appelle le bénévole. Vous pouvez déposer vos dons sur le parking du Décathlon de Ruaudin ce samedi.