Le Mans : le tribunal administratif de Nantes rejette le recours des anti-Ikéa de Béner sur la pollution

Les opposants au projet du centre commercial Ikéa et Leclerc près du Mans pointaient du doigt les risques de pollution de l'eau dans le secteur. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur recours. L'association va faire appel du jugement.

Le centre commercial Ikéa Leclerc verra-t-il le jour à Béner. Les opposants espèrent que non

Le Mans, France

C'est peut-être quasiment la fin des procédures contre l'implantation d'Ikéa près du Mans. Le tribunal administratif de Nantes vient de rejeter le recours contre la loi sur l'eau par l'association "les riverains et amis de Béner". Le tribunal estime qu'il n'y a pas de risque de pollution. L'association va faire appel mais n'est pas étonnée du jugement.

"On n'est pas vraiment étonné de ce jugement" nous dit le président de l'association "les riverains et amis de Béner" Jean-Claude Querville. "A l'audience du 13 décembre dernier, le rapporteur public avait déjà proposé le rejet de notre recours. On avait bien un petit espoir avec la plaidoirie de notre avocat mais ce n'est pas le cas. Pour nous c'est incompréhensible, notre argument fort, c'est l'alimentation en eau potable du Mans. Il y a un document qui s'appelle le Sage, c'est le schéma d'aménagement général de l'Huisne qui dit que la sécurisation de l'alimentation en eau potable doit être un objectif prioritaire. Le tribunal ne l'a pas reconnu parce qu'il considère que toutes les installations qui seront mises en place permettront d'éviter toute pollution de l'Huisne, s'il y avait une pollution sur le site commercial.

Nous allons faire appel

"Malgré cette décision, nous ne baissons pas les bras, poursuit le président de l'association "les riverains et amis de Béner" Jean-Claude Querville. "Nous allons interjeté appel dans les semaines qui viennent. Ce sera notre dernier recours, car sur les jugements des permis de construire et d'aménagement nous n'avons pas fait appel".

Par ailleurs, l'association prévoit une réunion publique le 31 janvier prochain au Mans à la salle Charles Trenet à 19h00 (quartier Gazonfier).