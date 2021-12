Le Mans : les cantines scolaires dans le 1er degré seront fermées ce vendredi

"En raison d'un très fort mouvement social le vendredi 17 décembre 2021, la ville du Mans [...] est dans l'obligation pour les écoles maternelles de de fermer l'ensemble des restaurants scolaires". C'est le mail envoyé cette semaine par le service éducation de la ville du mans aux parents d'élèves. A la veille des vacances scolaires, toutes les cantines de maternelle seront donc fermées. Les enfants devront être récupérés par leurs parents le midi. En élémentaire, les élèves devront quant à eux venir avec leur propre pique-nique.

35 € d'augmentation du salaire mensuel

Le mouvement s'annonce très suivi. Il concerne les 4 000 agents territoriaux du Mans (ceux des écoles mais aussi des autres services) qui demandent une revalorisation de leur salaire gelé depuis plus de 10 ans comme l'explique Jean Luc Pichot, secrétaire CGT des territoriaux du Mans. "Le point d'indice est gelé depuis 2010, ce qui correspond à une perte de 20% de pouvoir d'achat. On a aussi le régime indemnitaire versé par les communes qui est gelé depuis 2012. On réclame donc 35 euros mensuel pour retrouver au moins le niveau d'augmentation du Smic pour l'ensemble de nos collègues. Ce serait aussi une reconnaissance. Ils ont défendu le service public pendant la pandémie et ils sont en colère aujourd'hui d'être la variable d'ajustement budgétaire des communes".