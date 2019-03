Le Mans : les forains comptent "mettre le feu" à la ville

Le Mans, France

La réunion des forains en préfecture n'aura pas permis de trouver une solution à la crise concernant la fête foraine. Mercredi, la mairie a prévenu qu'elle n'aiderait en aucune façon à organiser une fête foraine : "la Préfecture sera en charge de l’ordre public (...) Les services de la municipalité ne participeront en rien à l’organisation de cette fête foraine", avait-elle indiqué dans un communiqué.

La préfecture indique dans un communiqué que le Préfet ne peut pas, comme il lui était demandé par les forains, "se substituer au maire du Mans pour délivrer l’autorisation d’occuper le domaine public de la collectivité afin d’organiser la fête foraine".

Après la réunion en préfecture ce jeudi matin, Norman Bruch, président du syndicat national des artisans de la fête l'affirme :

On va mettre le feu mais sans emmerder les gens du Mans. C'est M. Le Foll qu'on va emmerder.

"On manifestera trois semaines s'il le faut, je vous garantis qu'on va faire plier M. Le Foll, ajoute Norman Bruch. On va faire ce qu'on veut, on ira en prison s'il le faut". Lors d'une action à Pau en 2017, il avait déjà été condamné à une amende suite à une action de blocage sur l'autoroute. "On ne veut pas s'installer comme des hors-la-loi, ajoute Norman Bruch. Si la mairie ne gère pas le gardiennage et la sécurité, on est prêts à s'auto-financer, mais le fautif c'est M. Le Foll".

Depuis 48 heures, les forains se mobilisent avec des opérations-escargot sur la rocade du Mans et des blocages en centre-ville. Ce jeudi, leurs camions occupent encore la place des Jacobins.