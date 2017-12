Le Mans, France

21 millions d'euros (sur un budget primitif de 163 millions) sont programmées au titre de l'investissement, soit 3.7 millions de plus qu'en 2017. Parmi les chantiers à venir :

L'aménagement des jardins de la cathédrale pour près 1 million d'euros

La poursuite du plan numérique dans les écoles élémentaires de la ville (880 000 euros) avec le passage de la fibre, la mise en place d'équipements comme des tablettes et la formation des enseignants. 5 établissements sarthois sont passés à l'ère numérique cette année, il devrait y en avoir une quinzaine de plus en 2018

Les travaux programmées aux Atlantides pour changer la chaufferie et faire, à terme, des économies d'énergie (861 000 euros). Un chantier qui entraînera la fermeture de la piscine du 8 janvier au 4 février.

Reste la question du futur centre d'affaire en gare sud à la place de l'ancien hôpital psy Etoc Demazy. Un véritable serpent de mer. La mairie qui a récupéré une grande partie des terrains, va procéder à la démolition des bâtiments l'année prochaine en espérant qu'entre temps promoteur se manifeste. Car pour l'instant le projet est au point mort. "Il n'est pas abandonné" précise Jean Claude Boulard, le maire du Mans. Encore faut-il qu'il y ait une proposition chiffrée qui corresponde à ce que l'on souhaite". A savoir une salle polyvalente capable d'accueillir un centre d'affaire et une partie des activités du palais des congrès, mais aussi des bureaux et de nouveaux logements. " Ce sont les derniers terrains disponibles gare Sud, donc il ne faut pas se tromper".

Une hausse de 0.5 % des impôts locaux

En 2018, les impôts locaux augmenteront de 0.5%. Une hausse plus légère que les 3 dernières années où le taux était fixé à 1%. "Et tant pis, si je perds mon sobriquet de Monsieur 1%", s'amuse Jean Claude Boulard. " Moi aussi, j'ai tendance à me dévaloriser ! Plus sérieusement, je suis heureux que nous puissions baisser ce taux, cela prouve que nos finances sont saines. Nous gardons une petite augmentation car nous attendons de voir ce que donnera la disparition progressive de la taxe d'habitation même si elle doit être compensée à l'euro près par l'Etat. En tout cas, avec la suppression de la taxe d'habitation, la plupart des Manceaux, paieront moins d'impôts qu'en 2017, et ce malgré cette augmentation modeste de 0.5%".

Pour Jean Claude Boulard, cette hausse de 0.5% des impôts locaux en 2018 reste raisonnable Copier

Un budget participatif en 2019

C'est une nouvelle initiative : 5% du budget 2019 de la ville servira à financer des projets choisis par les habitants © Radio France - yann lastennet

Parmi les points abordés en conseil municipal, il y a cette nouvelle initiative de la mairie qui souhaite associer les Manceaux à l'élaboration du budget 2019. Une consultation va être lancée sur internet l'an prochain pour savoir quels sont les équipements dont souhaiteraient bénéficier les habitants de la ville. 5 % du budget, soit 800 000 euros, serviront à financer les projets retenus. "C'est ce qui s'appelle un budget participatif. On a l'habitude d'écouter les associations sportives, culturelles et les conseils de quartier. Là on va directement prendre l'avis de tous les habitants" explique le maire du Mans.

Semaine de 4 jours ou pas : réponse avant le 31 décembre

C'est un des sujets qui agite les parents d'élèves et les enseignants. Le retour ou pas à la semaine des 4 jours pour les 74 écoles primaires de la ville à partir de la rentrée prochaine. Le maire du Mans devait rendre sa décision après les fêtes. A priori, ce sera dans quelques jours, avant la fin de l'année. "Je veux d'abord consulter les élus mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le retour à la semaine des 4 jours qui a soulevé le plus de débats dans les conseils d'écoles. C'est surtout la question du maintien d'activité pendant la pause méridienne. Et là, le budget qu'on va voter comporte le maintien des moyens"