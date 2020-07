Le Mans : les salariés d'Alinéa en grève pour "plus de reconnaissance"

Une trentaine d'employés du magasin Alinéa de la zone nord du Mans étaient devant les portes du magasin au lieu d'être à leur poste, ce samedi 25 juillet. Pour la plupart résignés quant au sort de la boutique mancelle, les salariés en grève demandaient un plan de licenciement juste pour les aider à rebondir. Le groupe d'ameublement est en redressement judiciaire depuis le mois de mai, fragilisé à cause du confinement et du Covid-19, du mouvement social contre la réforme des retraites et des gilets jaunes. Plusieurs offres de reprise ont été déposées auprès du tribunal de commerce de Marseille. Elles doivent être examinées le 31 août. Le délibéré sera rendu dans les semaines suivantes.

Ces projets, dont celui porté par l'actuel PDG Alexis Mulliez, ne semblent pas inclure la reprise du magasin du Mans. "On est 28 magasins sur toute la France, notre PDG n'en reprend que 9. Je respecte son choix, à sa place j'aurais choisi les mêmes pour des questions de chiffres d'affaires et de rentabilité", souligne une salariée mancelle. Elle travaille à l'Alinéa du Mans depuis son ouverture, il y a huit ans, et aimerait que son ancienneté soit prise en compte. Cette employée souhaite "plus de reconnaissance".

Magasin ouvert, caisses fermées

"On ne demande pas une somme exorbitante, mais un petit geste supplémentaire, 500 euros par exemple. Ce serait toujours ça de pris, en plus de la prime de licenciement prévue par la loi." Mais pour l'instant, Alinéa "ne leur propose que le minimum légal", explique Damien, magasinier-cariste à Alinéa depuis huit ans.

Le magasin n'était pas totalement fermé ce samedi, car il n'y avait pas de syndicaliste parmi les grévistes. Une petite partie des salariés a continué de travailler, mais toutes les caissières étaient en grève. Résultat : les clients pouvaient rentrer, regarder, mais pas acheter.