Le Mans Métropole veut développer le tourisme dans la région

Comment attirer les touristes dans la métropole du Mans ? C'est la question à laquelle les élus tentent de répondre. Pour ça, ils comptent investir et ont désigné trois lieux à développer : le camping d'Yvré-L'Evêque, la base de loisirs de la Gèmerie et le port du Mans. Ce ne sont pourtant pas les touristes qui manquent au Mans : la métropole a compté 493.000 nuitées lors du centenaire des 24 heures du Mans et l'office de tourisme a constaté une hausse de 20% des demandes traitées au guichet l'année dernière.

ⓘ Publicité

Le problème, explique le maire du Mans et président du Mans Métropole, Stéphane Le Foll, c'est que les touristes restent peu de temps sur place. "Géographiquement, on est dans un lieu de passage entre ceux qui remontent du Sud pour aller vers le Nord et l'Ouest, en particulier la Bretagne et inversement. Mais au lieu de rester une journée et demie ou deux jours, on fait tout pour que ce soit plutôt trois jours ou trois jours et demi." Le maire-président mise donc sur des investissements pour inciter les touristes à rester plus longtemps dans la métropole.

L'été prochain, les résidents du camping d'Yvré-L'Évêque bénéficieront d'une aire de jeux pour enfants. © Radio France - Selma Riche

Les premiers ont été finalisés au printemps dans le camping Le Pont Romain à Yvré-l'Évêque. Des hébergements ont été ajoutés et la surface a été agrandie d'un hectare. À terme, l'été prochain, une aire de jeux et un espace bien-être verront le jour, que du bonheur pour le co-gérant du camping, Marvin Morice. "Avec l'extension et sachant qu'on a doublé notre parc locatif, on est passé de 14 à 28 hébergements, le résultat suit derrière. Pour l'instant, on est très contents de la saison et on espère que ça continue." Dans le camping d'Yvré-L'Évêque, la métropole, qui en est propriétaire, dépense 700.000 euros sur un montant total d'1,5 million.

La suite, ce sera la base de loisirs de la Gèmerie à Arnage et le port du Mans, où les pontons de la capitainerie vont être modernisés. Une partie des bateaux habités à l'année va être déménagée (avec l'accord des résidents, d'après les élus) pour développer des activités. Du côté de la base de la Gèmerie, seul lieu de baignade gratuit dans la métropole, l'idée est de "rompre avec l'aspect vieillot des lieux", explique Lydia Hamonou-Boiroux, conseillère en charge du tourisme à la métropole. Ce projet s'élève à 7 millions d'euros, ajoute-t-elle, sans détailler la part investie par Le Mans Métropole.