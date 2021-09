Le Mans : nouveau succès pour le marché aux plantes des Jacobins

C'est une boutique éphémère qui rencontre un énorme succès au Mans. Le marché aux plantes, installé depuis jeudi 23 septembre dans le centre commercial des Jacobins, attire les foules. "Déjà, quand on était venu au printemps, cela avait très bien fonctionné" se souvient Frédéric Barré de la société "Le goût des plantes" et gérant de la jardinerie éphémère. "Et là visiblement, on nous attendait de pied ferme". Une heure avant l'ouverture, quelques clients étaient déjà présents. "On dépasse les 500 clients par jour".

Petits prix et proximité

Le marché végétal propose une centaine de variétés sur un espace de 200 m². "Là, on vend plus de 2 000 plantes chaque jour. D'ailleurs j'ai dû réapprovisionner ce matin en appelant nos fournisseurs". Les petits prix affichés séduisent les clients mais il y a aussi la proximité. "C'est pratique quand on habite en ville, on n'est pas obligé de prendre la voiture" explique Magalie. Malgré le succès, la jardinerie n'envisage pas de s'installer définitivement dans le centre commercial. Ouverte jusqu'à ce samedi 25 septembre, elle devrait ensuite revenir à Noël.