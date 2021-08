Le Mans parmi les villes les moins chères pour les étudiants

Après l'étude du syndicat Fage (Fédération des associations générales étudiantes) qui montrait l'augmentation du coup de la rentrée universitaire, c'est le syndicat Unef qui établit le classe des villes universitaires les plus chères. Le Mans est l'une des moins chères et se trouve à la 44e place sur 47. Loin derrière Angers (37) ou Rennes (23), mais devant Saint-Etienne, Poitiers et Limoges.

Les loyers les moins chers

Le Mans est la ville française qui propose les loyers pour étudiants les moins élevés en France : 353 euros par mois en moyenne. Cependant, le prix des logements a augmenté de 1,73 % contre 0,03 % à l'échelle nationale. Cette augmentation est de 4,74% à Angers. Le syndicat Unef, à l'initiative de ce baromètre, plaide pour un encadrement des loyers pour toutes les villes universitaires.

Des transports élevés

Autre point à améliorer, les transports : 259,80 euros par an en Sarthe. Selon l'Unef, ils demeurent "considérablement élevés comparé à de grandes villes universitaires" comme Bordeaux (244,8 euros), Marseille (220 euros), Montpellier (176,4 euros) ou Toulouse (108 euros). En cause, l'absence de tarif pour les boursiers au Mans.

Plus généralement, le coût de la vie a augmenté de 2,66 % dans le département. A l'échelle nationale, le coût de la vie étudiants a augmenté de 2,5 %. Dans la ville voisine d'Angers, cette augmentation se porte à plus de 4%.