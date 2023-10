Le Mans passe en "zone tendue" pour l'immobilier : ce que ça change

Une offre insuffisante pour faire face à la demande, et des prix de l'immobilier qui ont beaucoup augmenté depuis la crise sanitaire : comme plus de 150 autres communes, Le Mans (Sarthe) intègre ce mardi la liste des villes situées en "zone tendue" pour l'immobilier. La capitale sarthoise passe au niveau A, soit le deuxième plus élevé (Paris est en A bis par exemple), selon un arrêté signé par le ministre du Logement, Patrice Vergriete, et le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave.

ⓘ Publicité

Parmi les nouvelles villes "tendues", on trouve aussi Arras, Cholet ou Colmar, ainsi que beaucoup de villes des façades atlantique et manchoise comme Brest, Cabourg, Paimpol, Perros-Guirec, Plérin, Lorient, Vannes, Royan, Rochefort ou Lacanau.

Ce qui change

Durée du préavis : pour quitter son logement, un mois de préavis suffit (contre trois mois auparavant)

: pour quitter son logement, (contre trois mois auparavant) Encadrement des loyers à la relocation : le montant du loyer proposé au nouveau locataire ne peut pas excéder celui que payait le locataire précédent, à moins que le propriétaire n'ait effectué de gros travaux entretemps ; en revanche, le propriétaire reste libre de fixer le montant de son loyer pour une première location

Ce qui pourrait changer