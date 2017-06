Le Mans : plus de 300 visiteurs au Forum de l'apprentissage

La troisième édition du Forum de l'apprentissage du Mans a été organisée ce mardi 27 juin 2017 à l'espace culturel des Quinconces. L'événement a rassemblé plus d'une dizaine de stands de centres de formation pour aider les jeunes sarthois dans leurs choix d'orientation.

L'année dernière, la mission locale de l'agglomération mancelle avait compté environ 150 visiteurs au Forum de l'apprentissage. En 2017, le succès est palpable puisque 320 personnes ont fait le déplacement. Sur place, on pouvait retrouver 11 centres de formation d'apprentis (coiffure, industries technologiques, éducation nationale, hôtellerie-restauration, BTP...).

Le Forum de l'apprentissage présentait 578 offres à pourvoir

Alexandre habite au Mans, il est venu avec son CV, bien décidé à devenir apprenti en logistique : "Je veux intégrer le monde du travail rapidement et le plus simple, c'est l'alternance." Le jeune homme âgé de 19 ans ajoute qu'il est intéressé par le fait de "cumuler école et entreprise", ce qui lui permettrait d'être vite expérimenté selon lui. Des propos qui résonnent avec l'expérience de Chad. Lui aussi est manceau. Chad est apprenti à Arnage dans l'usine Flowserve spécialisée dans les pompes : "Quand on est apprenti et que ça se passe bien dans l'entreprise, on peut essayer d'avoir un CDI à la fin de la formation ou en tout cas trouver un travail plus facilement."

Chad, Gaëtan et Alexandre ont échangé sur leurs expériences lors du Forum de l'apprentissage au Mans © Radio France - Marion Aquilina

La région Pays de la Loire compte plus de 27 000 apprentis et fait partie, depuis le 1er janvier 2017, des sept régions qui testent l'allongement de l'apprentissage jusqu'à 30 ans.