Le Mans : retour de trois marchés par semaine aux Jacobins fin mai

En cette période de déconfinement, les marchés poursuivent leur réouverture au Mans. Deux nouveaux marchés reprennent : quartier Washington et quartier des Ardriers. Place des Jacobins, seul le marché du dimanche a lieu pour l'instant. La reprise le mercredi et le vendredi interviendra fin mai.

Les Manceaux vont pouvoir retrouver peu à peu leur habitudes sur les marchés. En ce début de déconfinement progressif, deux nouveaux marchés de quartier reprennent : celui de la place Washington, ce vendredi 15 mai et celui des Ardriers, le samedi 16 mai.

Les autres marchés, qui avaient déjà repris, restent maintenus :

le mardi aux Maillets et à La Boussinière ,

le jeudi aux Sablons,

le samedi au Pâtis-Saint-Lazare et à la Cité des Pins

le dimanche aux Jacobins et à Pontlieue,

Reprise du marché des Jacobins le mercredi et le vendredi à partir de fin mai

En centre-ville du Mans, le marché des Jacobins ne reprendra pas son rythme habituel avant la fin du mois de mai. En temps, normal, il se tient non seulement le dimanche mais aussi le mercredi et le vendredi. La reprise complète interviendra le mercredi 27 mai (puis le vendredi 29 mai). La vente de vêtements (commerce non-alimentaire) reprend, elle, le dimanche 24 mai. La plupart des commerçants non sédentaires ne cachent pas leur impatience d'être à nouveau présent trois fois par semaine sur le principal marché de la Ville du Mans.

Respect des règles sanitaires

Sur l'ensemble des marchés manceaux, comme partout en Sarthe et en France, les mesures de précautions sanitaires sont maintenues. Le port du masque pour les clients comme les commerçants est vivement recommandé. Les acheteurs sont tenus de respecter un sens de circulation. Du gel hydroalcoolique continuera à être disponible à l'entrée et à la sortie des marchés. La Ville du Mans relève que : "La réouverture des principaux marchés alimentaires s’est faite dans d’excellentes conditions. Les deux semaines écoulées permettent de mesurer que les bonnes pratiques de distanciation sociale et de respect des gestes barrières sont appliquées tant par les acheteurs que par les vendeurs".

Un nouveau cadre juridique

Depuis le lundi 11 mai 2020, sur décision gouvernementale (décret n° 2020-545), tous les marchés sont à nouveau autorisés. Par dérogation, les maires peuvent demander leur annulation. C'est la logique inverse de celle qui prévalait pendant le confinement : les marchés étaient alors interdits et les municipalités pouvaient solliciter une dérogation auprès du préfet en vue d'obtenir leur ouverture.