Le Mans : un calendrier de l'Avent pour soutenir les petits commerçants

Alors qu'ils vont pouvoir rouvrir ce week-end, les petits commerces du Mans reçoivent le soutien du Pays du Mans. A un mois de Noël, le syndicat mixte lance un calendrier de l'Avent pour faire leur promotion et encourager les Sarthois à aller y faire leurs achats pour les fêtes de fin d'année. Diffusé sur les réseaux sociaux, ce calendrier de l'Avent propose chaque jour une sélection d'adresses et de produits locaux.

"C'est une manière pour nous d'aider localement des gens qui se démènent et qui font tourner l'économie tout au long de l'année" explique Patricia Chevalier, responsable du Pôle tourisme et culture au Pays du Mans. "Nous avons décliner ce calendrier par thématique. Les lundis est pour les papas, les mardis pour les mamans, les mercredis ce sont les enfants, les jeudis des idées de cadeaux développement durable, les vendredis des beaux livres locaux, les samedis on est sur le loisirs et les dimanches, on est plutôt gourmands".

Le Pays du Mans estime pouvoir toucher quotidiennement 5 000 Sarthois avec ce calendrier de l'Avent diffusé sur facebook, twitter et instagram. "C'est tout de même important et c'est notre cadeau de Noël aux commerçants".