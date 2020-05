Le Mans : un groupe familial relancera la brasserie des Jacobins au début de l'été

C'est une enseigne emblématique de la ville du Mans qui va bientôt reprendre vie. Fermée depuis janvier suite à une liquidation judiciaire, la brasserie des Jacobins (historiquement taverne de Maitre Kanter) devrait rouvrir cet été, probablement début juillet. Le restaurant vient d'entamer sa transformation pour devenir la brasserie de Madeleine... Une enseigne du groupe Degenne, basé à Orléans. Une entreprise qui a créé en un peu plus de 20 ans un véritable petit empire régional de la brasserie.

Tout a commencé en 1985, avec une première brasserie ouverte près d'Orléans, par un ancien agriculteur : Aimé Degenne. Il sera rapidement rejoint par ses deux fils, Dominique et Bernard, aujourd'hui à la tête du groupe. Lequel a ensuite débuté son expansion à la fin des années 90 en rachetant des établissements... "On a racheté en tout une vingtaine de restaurants, raconte Dominique Degenne, mais on en a revendu beaucoup. Deux encore l'an dernier." Une question de stratégie : "Aujourd'hui, on cible de belles brasseries de centre-ville, des belles affaires qui peuvent nous permettre de faire entre 1,5 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel." Avec sa capacité de 200 couverts et son caractère quasi-institutionnel au Mans, la brasserie des Jacobins représentait une belle opportunité. Malgré le prix élevé du fonds de commerce, "supérieur au million d'euros".

Présent également à Tours, Clermont-Ferrand et toujours dans son fief d'Orléans, le groupe Degenne possède désormais (Le Mans compris) six brasseries, dont trois anciennes tavernes de Maitre Kanter. Et dégage un chiffre d'affaire annuel de plus de 10 millions d'euros. Axée sur une restauration traditionnelle (fruits de mer, choucroutes, viandes...) et moderne (burgers), ainsi qu'un cadre et un accueil "haut-de-gamme", la brasserie Madeleine devrait ouvrir "entre le 1e et le 15 juillet". Et emploiera une vingtaine de personnes.