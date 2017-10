Le Mans : un magasin pour adultes en Zone Nord

Un nouveau magasin a ouvert samedi en zone Nord du Mans. Le Dorcel Store, du nom du célèbre producteur de films pour adultes souhaite relever le défi : renouveler l'image du sex-shop.

Ne dites plus sex-shop, mais "love-shop". Au Dorcel Store, le dernier né des magasins pour adultes à la Chapelle Saint Aubin, en zone Nord du Mans (où il en existe déjà deux), la tendance est au rose. Des tons plus féminins assumés par l'entreprise. Sur 350 m2, plus de 3 000 références, mais les cabines de projections ont disparu. Le monde du plaisir fait peau neuve. Aujourd'hui, les sex-shops ont quitté "les zones de gare, sur des toutes petites superficies", explique le responsable du réseau des boutiques Marc Dorcel, Benjamin Scanvyou.

Sur le modèle de la grande distribution, tout est rangé par catégorie de produits. Le DVD, aujourd'hui largement concurrencé par internet, est toujours en rayon, même si celui-ci a diminué de taille. "C'est un support qui fonctionne un peu moins bien, confirme Benjamin Scanvyou. Mais il reste important, c'est l'essence de Marc Dorcel."

Attirer les couples et la clientèle féminine

Place aux produits plus féminins. Lingerie, jouets érotiques, jeux de société occupent les têtes de gondoles. "On a envie de toucher plus une clientèle de couples", justifie Déborah, la responsable de la boutique de Rennes (il existe déja cinq Dorcel Store dans l'Ouest de la France), venue en renfort pour l'ouverture. "Les hommes et les femmes sont bien sûr les bienvenus, mais le but c'est de pouvoir trouver un produit qui corresponde aux deux."

"Aujourd'hui, les gens sont plus exigeants, et connaissent mieux les produits", assure Déborah, du Dorcel Store. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

L'intérêt d'une boutique physique ? "Le conseil. Toutes nos vendeuses sont formées pour respecter l'intimité et mettre à l'aise le client", affirme Benjamin Scanvyou. D'ailleurs, les quelques clients qui arrivent le confirment. Mika est venu avec sa compagne. C'est la première fois qu'ils poussent la porte d'un sex-shop. "On s'est dit que l'on allait tenter le coup. Par rapport à d'autres sex-shops, celui ci est moins étriqué, tout est ouvert", confie ce fan des films de Jackie et Michel, et de l'univers de Marc Dorcel.

Stéphane lui se présente comme "un libertin". "Sur le Mans, il y avait très peu de choses pour les consommateurs, c'est une bonne chose." Et la venue d'un public plus féminin le séduit. "Cela peut être aussi un lieu de rencontres." Selon les responsables de la chaîne, la clientèle se compose aujourd'hui de 30% de femmes, 30% d'hommes et 30% de couples.