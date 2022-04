Le Mans : une résidence étudiante à la place de l'ancien commissariat de police

Une nouvelle offre de logements privés pour les étudiants en centre-ville du Mans. Après la résidence Odalys et ses 138 appartements, ouverte en septembre 2020, dans le quartier des Halles, c'est un ensemble de 95 studios qui va voir le jour près de la place Washington. Deux promoteurs immobiliers ont racheté l'ancien commissariat de police de la rue de Coëffort pour le réhabiliter et l'agrandir. Le chantier, prévu pour durer un an et demi, doit être terminé pour la rentrée universitaire de septembre 2024. "Le bâtiment principal sera conservé", indique Grégory Eustache, du groupe LP Promotion. "Un second petit immeuble sera construit derrière, à la place de l'ancien garage. L'ensemble comportera des espaces verts ainsi qu'une vingtaine de places de parkings", précise l'entrepreneur.

Des studios meublés

Ces studios (ou petits appartements) auront une surface comprise entre 18 m2 et 25m2. Ils seront tous meublés, précise le co-promoteur. "Lit pouvant faire office de sofa, salle d'eau, placards, cuisine équipée avec plaques de cuisson, four micro-ondes, réfrigérateurs, table, bureau", détaille-t-il. "Nous avons notre propre gamme de mobilier, fabriqué en France", indique Grégory Eustache, du groupe LP Promotion. Ce sera une "résidence étudiante", insiste-t-il. "Notre ligne directrice est que l'étudiant vienne avec sa valise et ses bouquins pour travailler. Qu'il ne soit pas inquiété par les problématiques immobilières", résume l'entrepreneur.



"Insuffler un esprit communautaire"

Cet ensemble immobilier comportera également des espaces communs. "Une salle de fitness ouverte 24h/24h, un espace de co-working que les étudiants utiliseront pour travailler en groupe ou avoir un lieu différent de leur logement pour étudier, une laverie, une cafétéria", indique Grégory Eustache, responsable partenariats et développement du groupe LP Promotion. "Il faut savoir que les jeunes viennent de la périphérie du Mans et même au-delà. Ils ne se connaissent pas forcément. Ils n'ont pas de relations, du moins en première année", précise-t-il. "Nous voulons insuffler un esprit communautaire", résume l'entrepreneur. Un régisseur vivra sur place.

Des riverains craignent des nuisances sonores

Une dizaine d'habitants du quartier a assisté ce samedi 30 avril, à la réunion de présentation du projet. Des retraités ont fait part de leur inquiétude quant à de possibles nuisances sonores. "La musique, les portes de voitures qui claquent à n'importe quelle heure. Je ne suis pas rassurée. Je veux rester dans le calme", témoigne une femme qui habite dans l'immeuble voisin depuis les années soixante-dix. "Ces étudiants auront des motos, des mobylettes", redoute un homme de 88 ans. "Je crains de plus avoir de place pour ma voiture".



Le Mans veut renforcer sa dimension universitaire

Le Mans est régulièrement citée parmi les villes étudiantes les moins chères de France. Les prix de location de ces 95 studios de la rue de Coëffort ne sont pas encore établis. Mais ils tourneront "autour de 500€ tout compris", annonce Grégory Eustache. L'installation de cette nouvelle résidence étudiante privée est soutenue par la municipalité qui souhaite renforcer la dimension universitaire de la ville (et donc son attractivité) avec de nouvelles formations et la création d'un second campus gare Sud.