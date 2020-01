Le marcassol est mort, la fin de la monnaie locale ardennaise

Ardennes, France

Après deux années d'existence, le marcassol est retiré de la circulation. En novembre 2017, après de longs mois de travail, la Banque de France donnait son feu vert pour mettre en circulation 50 000 marcassols. Soit 50 000 euros qui ne pouvaient être dépensés que dans les Ardennes, auprès de plus de 90 commerces et prestataires de services partenaires (bouchers, auto-école, mutuelle de santé, plombiers, restaurateurs, opticiens...). Le but de cette monnaie : favoriser la consommation locale et éviter que la richesse ardennaise ne quitte le département.

Jusqu'à mi-2018, l'association disposait d'une salariée pour faire vivre cette monnaie complémentaire. Depuis, ce sont des bénévoles qui s'en occupaient et qui ont fini par abandonner faute de temps. Et faute de subventions. Début 2019, l'association "La monnaie locale solidaire du Pays d'Ardenne" entre en léthargie. Elle vient de prononcer sa dissolution.

Les détenteurs de marcassol peuvent encore les dépenser auprès des commerçants partenaires, qui à leur tour les échangeront contre des euros sonnants et trébuchants.