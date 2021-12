Le marché aux truffes de La Mothe-Saint-Héray fait le plein

Noël approche et vous pensez peut-être déjà au repas que vous allez préparer. Voici un ingrédient dont tout le monde a entendu parler sans forcément le connaître : la truffe. C'est le début de la saison et ce dimanche 12 décembre a eu lieu le marché aux truffes de La Mothe-Saint-Héray dans les Deux-Sèvres près de Saint-Maixent. Une vingtaine de kilos était disponible à la vente par les trufficulteurs. Il n'a pas eu lieu il y a un an, covid oblige.

Une découverte

Les précieux champignons sont sur les tables, on touche avec les yeux à cause de l'épidémie, mais ça n'empêche pas le commerce. Elizabeth et son mari en achètent pour la première fois. "Pour goûter, pour ne pas mourir idiot", sourit-elle. Pour elle, ça sera d'abord dans une omelette aux truffes, une recette classique mais indémodable. Il y a le produit d'exception, mais aussi l'ambiance du marché qui compte pour elle. "Ah oui ! Les marchés de Noël, moi, j'aime bien, surtout dans le contexte actuel. C'est vrai que redonner un peu de vie, un petit peu de tonus, ça fait du bien", explique-t-elle. "Quelqu'un qui a un petit peu le goût culinaire, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser", estime de son côté Jean-Louis. Il n'y a pas d'âge pour découvrir, Noé est venu avec ses parents. Ils vont manger cette truffe avec des pâtes. "On les met dans la crème fraîche une journée avant pour que ça infuse et puis on les met le lendemain dans les pâtes", décrit le jeune garçon. Il a aussi profité du marché pour déguster, déjà, des plats avec de la truffe dedans.

Une bonne année

La pandémie n'a pas tellement eu de conséquence pour les producteurs, malgré la fermeture des restaurants une bonne partie du temps depuis deux ans. "Ça reste toujours porteur", affirme Jean-Jacques Sauvaget, le vice-président de l'association des trufficulteurs des Deux-Sèvres. "Il y a une demande toujours très importante. L'an passé, on a cru qu'avec la pandémie, les restaurants fermés et tout ça, les professionnels seront moins présents. Les gens ont voulu se faire plaisir, pour finir les particuliers se sont jetés sur la truffe", poursuit-il. Cette année, autre élément important, les truffes vont être très bonnes. L'hiver avec des températures froides a commencé tôt et c'est des conditions parfaites pour la truffe d'hiver.