Le marché bio a quitté le Foirail de Pau pour prendre ses quartiers à Billère

Après 35 ans de bons et loyaux services place du Foirail à Pau, le marché bio a pris ses quartiers à Billère, place Francois Mitterrand, pour la première fois ce mercredi 26 juin.

Des clients au rendez-vous

Les clients étaient au rendez-vous sur cette place bordée de platanes où jouent habituellement de nombreux amateurs de pétanque, même si certains ont eu du mal à trouver l'emplacement exact et ont dû bousculer leurs habitudes.

"J'ai mis 40 minutes pour venir avec tous les travaux dans le coin, mais on va s'y faire ! Et puis je retrouve l'esprit du Foirail, avec les mêmes vendeurs et les mêmes bons produits. Mais j'en veux beaucoup au maire de Pau, François Bayrou, d'avoir laissé partir ce marché bio", explique Françoise, bananes et melon à la main.

Aucun accord n'a en effet été trouvé entre la mairie de Pau et ce marché associatif et autogéré pour rester à Pau. Les commerçants ne voulaient pas aller aux nouvelles Halles et la mairie tient à installer au Foirail un pôle culturel avec une salle de spectacle de 500 places ainsi que le nouveau cinéma Le Méliès.

Les clients palois ont changé leurs habitudes pour ce tout premier marché bio à Billère

Un emplacement provisoire

Reste que tous les clients rencontrés, comme les commerçants, sont ravis de cette première édition à Billère.

Je suis enchanté, on est bien accueillis. La mairie de Billère a offert le café à tout le monde, tout était prêt quand nous sommes arrivés. Et la plupart des clients ont suivi ; c'est une nouvelle et belle histoire qui commence. — Frédéric, un artisan boulanger.

Les vendeurs du marché bio sont installés sous un chapiteau de 300m², financé par la mairie de Pau, et dans le local au rez-de-chaussée de la résidence Neocity ; mais ces emplacements sont provisoires. La mairie de Billère prévoit de construire une halle en bois, avec un toit végétalisé. La construction doit commencer en octobre prochain pour une livraison en décembre 2019.

En attendant, le maire de Billère, Jean-Yves Lalanne veut apporter quelques améliorations. "Nous avons 250 places de parkings gratuites disponibles qu'il faudra sans doute mieux signaler, et puis, à partir du 8 juillet, un bus reliera Pau à Billère toutes les 15 minutes", précise-t-il.