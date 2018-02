Le tout nouveau marché couvert érigé en plein coeur du quartier populaire de La Devèze à Béziers ouvre enfin ses portes. Seuls les vendeurs de produits alimentaires peuvent louer des boxes. Et sur tout le pourtour, une vingtaine de commerçants achètent leur boutique.

Béziers, France

Fini le grand marché à ciel ouvert populaire , bariolé et quelque peu désordonné du samedi à La Devèze. Désormais, les commerçants qui vendent des produits alimentaires doivent louer des boxes à l'intérieur du marché couvert répondant à des critères stricts d'hygiène . Le lieu est aujourd'hui flambant neuf, sécurisé et doté de caméras de surveillance. Une modernité qui a un prix : 160 euros hors taxes les 8 m2. Les tout petits vendeurs qui payaient une misère la place à l'extérieur n'ont pas pu suivre. Pas plus les commerçants qui vendent autre chose qu'à manger ou boire. C'est désormais interdit à l'intérieur du marché couvert. Les vendeurs de fripes pourront s'installer aux abords du marché de La Méditerranée trois fois par semaine... mais cette séparation entre commerçants risque de casser l'ambiance.

Rien à dire côté installations. Si le projet a pris plus de six mois de retard, c'est justement pour éviter d'ouvrir le nouveau marché couvert sans avoir tout vérifié . Mais c'est aussi parce que certains commerçants ont un peu traîné les pieds avant d'effectuer les travaux dans les nouveaux étals.

Cette fois, tout est prêt même si tous les emplacements ne sont pas encore loués. L'inauguration a lieu ce jeudi. Avec, comme toujours des gens pour et d'autres contre.

Une des boutiques prête à ouvrir © Radio France - Gaëlle Schüller

Des magasins en dur doivent ouvrir sur tout le pourtour de ce marché couvert . Il y a encore de nombreux emplacements vacants à vendre. Mais il y a déjà notamment une épicerie, une boulangerie et une grande brasserie fin prêtes pour accueillir les chalands. Il faut dire que le marché de la Méditerranée est idéalement situé dans ce quartier très peuplé, tout près d'un pôle médical, d'une pharmacie, à deux pas de l'hôpital et à quelques encâblures du stade de rugby.

Autre raison de fidéliser la clientèle, le nouveau marché couvert de Béziers ouvre tous les jours du mardi au dimanche de 8 heures à 13 heures. L'ancien marché en plein air n'avait lieu que le mardi et le samedi.