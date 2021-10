Le marché de Céret veut faire peau neuve, inquiétude du côté des commerçants ambulants

Certaines allées sont trop étroites dans le marché de Céret, et rendent l'accès compliqué pour les secours en cas d'accident. C'est la principale inquiétude de la mairie, qui lance des concertations pour réaménager le marché du centre-ville, et étendre son périmètre. On compte près de 200 stands au plus fort de la saison estivale. "Cet espace-là qui n'était pas du tout occupé par le marché il y a quelques années. Non seulement il est occupé d'un côté, mais des deux côtés de la rue", constate José Angulo, adjoint à la mairie en charge de l'urbanisme, dans une des rues de Céret.

Déplacer certains stands de commerçants

Une des solutions envisagées : déplacer certains stands sur des places pas encore exploitées, comme le parking place de la République. Mais cela veut dire repenser toute l'organisation du marché, un vrai casse-tête pour Ophélie Sunyach, responsable du placement des stands. "On va prendre le temps et on fera ça très progressivement, pour essayer de perturber le moins possible les commerçants et les clients."

"Le fait de changer de place, ça peut être très perturbant pour nous, pour les clients qui ne vont pas nous trouver" - Emmanuelle, vendeuse d'huile d'olive

C'est ce qui inquiète chez les commerçants ambulants. Emmanuel a son stand d'huile d'olive au même endroit depuis 2003. "Je suis inquiète, bien sûr. Le fait de changer de place, ça peut être très perturbant pour nous, pour les clients qui ne vont pas nous trouver. Et ça peut être très pénalisant." Même appréhension chez Jeannot, qui vend des produits alimentaires locaux : "Il va falloir repartir à zéro. Les gens, ils nous chercheront une fois, deux fois, trois fois. À la troisième, ils ne viennent plus."

La mairie dit entendre ces inquiétudes, et réfléchit à des solutions pour faire passer la pilule. "Bien sûr, on ne va pas chercher à basculer du jour au lendemain. Par exemple, sur le site de la mairie, un plan sur lequel on pourrait positionner un certain nombre de stands", évoque José Angulo.

Une première réunion aura lieu entre la mairie et les représentants des commerçants lundi prochain.