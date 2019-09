Petit ou gros budget, quel est le marché actuel de l'immobilier dans la métropole bordelaise

Bordeaux, France

Les Notaires sont vos partenaires sur un parcours immobilier, de par la connaissance du marché immobilier de chaque territoire, par la sécurité et la confiance au cœur de la mission et par le conseil apporté. C'est donc vers eux qu'il convient de se diriger pour toutes les interrogations liées à un achat immobilier. Et avant de se lancer dans l'acquisition immobilière, posez vous la bonne question de base, est-ce un achat pour une habitation principale ou un investissement pour enrichir son patrimoine. Laissez-vous guider par les Notaires, la Chambre des Notaires de la Gironde représente plus de 422 notaires à votre disposition, dans le département de la Gironde.

Quel est le bon investissement pour chacun d'entre vous, cela dépend de votre situation personnelle, de vos besoins dans le présent et dans l'avenir, comme l'explique Sébastien Cetre Notaire en Gironde. Copier

Devant les prix du mètre carré sur Bordeaux métropole, la solution est souvent d'acheter à deux. Comment organiser et sécuriser l'acquisition de ce bien immobilier ? Car il y a l'achat pour l'habitation principale et l'achat pour investir dans l'avenir. Là encore, il est conseillé de vous rapprocher des Notaires pour vous conseiller dans vos choix.

Pour les petits budgets, acheter un bien immobilier à deux, est une décision à encadrer et sécuriser, Edouard Figerou et Sébastien Cetre Notaires en gironde s'expriment à ce sujet Copier

Chambre des notaires de la Gironde, 6 rue Mably – CS 31454 – 33064 BORDEAUX CEDEX, Tél. : 05 56 48 00 75 (10h à 17h).