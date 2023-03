Le marché de l'immobilier alsacien va t-il dégringoler en 2023 ?

Les chambres des notaires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont enregistré 29 000 ventes en 2022 contre 26 000 en 2021. Et ce, malgré une conjoncture économique peu propice à l'achat d'un bien immobilier. Les taux d'intérêts pour les prêts ont augmentés de plus de 3% cette année. Mais pas de quoi faire paniquer les acquéreurs estime Claude Bauer, président de la chambre des notaires du Haut-Rhin : "j'ai connu des périodes à plus de 16% 17% de taux d'intérêts. 3% c'est pas grand chose sur la durée d'un crédit, si on ramène ça à un échéance mensuelle, ce n'est pas énorme". Ce qui l'inquiète davantage, "c'est l'augmentation du prix des biens neufs", qui eux ont explosés.

"Sur le neuf, il y a eu un recul très important" note Sébastien Basch, notaire à Mulhouse "à Saint-Louis les appartements neufs sont commercialisés entre 4500 et 5000€ le mètres carré et dans l'ancien le prix médian est à 2500€ le mètre carré. Les gens préfèrent acheter de l'ancien quitte à rénover lourdement l'appartement." La hausse des prix de l'immobilier neuf s'explique par l'augmentation des prix des matières premières et du prix de la construction. Se tourner vers les biens plus anciens est la solution adoptée par bon nombre de nouvel acquéreur, même si là aussi, les prix flambent. Les prix des maisons anciennes dans le Bas-Rhin ont augmentés de 11% et de 4.2% dans le Haut-Rhin.

Un semestre record en 2022

Face à cette conjoncture immobilière en hausse, les banques accordent de moins en moins de crédits. C'est ce que constate Pascale Devilleneuve "notamment pour les maisons à construire. Les banques demandent des devis et se rendent compte que ça ne rentre plus dans le budget de départ." Malgré ces obstacles, l'Alsace reste très attractive. Au deuxième semestre 2022, plus de 15 000 ventes ont été enregistrées. C'est le plus haut niveau observé depuis le premier semestre 2018. La tendance devrait se tasser légèrement en 2023, mais sans conséquence.