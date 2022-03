Le marché de l'immobilier connait un coup de frein depuis deux mois en Occitanie. Il faut dire que l'année 2021 a été exceptionnelle en terme de ventes. Et donc des prix en hausse comme les maison anciennes très recherchées depuis la crise sanitaire et le confinement.

Le "passage à l'acte" connait un cout de frein en ce début d'année à Toulouse et en Occitanie. Il faut dire que l'année 2021 a été exceptionnelle sur le marché de l'immobilier : +12% des ventes (appartements, maisons, terrain). Et donc des prix en hausse comme les maison anciennes : +16%. Prix boostés notamment un désir de changement avec le confinement. Mais depuis fin janvier le marché se tasse, selon la chambre interdépartementale des notaires Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne et Ariège. Son vice-président Frédéric Giral reste très attentif à l'évolution de la situation.

"On se retrouve au mois de mars avec des inquiétudes nouvelles : la crise ukrainienne, l'augmentation du prix des carburants, l'augmentation du coût des matériaux pour la construction, les taux d'intérêt qui augmentent un petit peu de nouveau. Tout ça fait qu'il y a quelques voyants qui étaient au vert il y a encore trois mois qui sont à l'orange. Ce phénomène très marqué qu'on a noté en 2021 d'intérêt pour la maison individuelle parfois un peu éloignée voire le choix de partir sur des métropoles type Montauban ou Albi, est-ce qu'il va tenir avec un carburant à deux euros? Les mois à venir vont nous le dire. Donc on reste prudent et on pense que le premier semestre va être à surveiller. On notera peut-être un peu plus d'attentisme de la part des candidats acquéreurs."

Dans ce contexte, la ville de Toulouse se classe toujours 7e parmi les grandes villes de France si on prend le prix de l'ancien. Ce qui lui permet de rester attractive. D'ailleurs, le marché de l'immobilier est tendu dans la métropole toulousaine. C'est compliqué actuellement de se loger sans trop s'éloigner du centre-ville. Et l'arrivée de la LGV à horizon 2032 pourrait encore compliquer les choses, selon Henry Cheneslong notaire à Toulouse.

"Il y a des quartiers qui sont intouchables. Ce qu'on constate surtout c'est que ce ne sont pas le prix des quartiers les plus chers qui augmentent le plus. C'est plutôt la situation intermédiaire voire intermédiaire haute qui augmentent véritablement. La ville reste attractive parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont encore accessibles. Bien évidemment les quartiers les plus élevés arrivent à un certain plateau de verre. Le marché est très tendu. Les appartements sont très rares et lorsqu'ils sortent ils sont à des prix qui ne correspondent pas à l'image qu'on se fait du mètre carré toulousain. Sur l'effet LGV, il sera probablement beaucoup moins marqué qu'à Bordeaux je le crois. Bordeaux ç'a été extrêmement marqué avec un retour en arrière qui a été constaté après. Peut-être que le marché à Toulouse ne fera pas le même va-et-vient."

Toulouse reste aujourd'hui l'une des grandes villes les moins chères de France avec Marseille qui se classe 10e.