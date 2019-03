Le marché de l'immobilier en 2018 dans la Loire

Saint-Étienne, France

La chambre des notaires de la Loire a publié sa photographie du marché immobilier pour l'année 2018. Le volume des ventes a augmenté de 4.9% . C'est surtout le secteur de l'appartement ancien et des terrains à bâtir qui ont profité de cette hausse.

Les prix de l’immobilier restent très bas à Saint-Étienne : le prix médian du m2 dans l'appartement ancien est de 870 euros. En baisse de 1.7% sur un an. A Lyon le prix médian du m2 est de 3 890 euros ; 1 700 pour Clermont-Ferrand. Cet état de fait est souvent dénigré, mais c'est peut être aussi un atout pour attirer des investisseurs ou même des citadins qui veulent acheter un grand appartement à faible coût.

Anaël travaille à Lyon mais il a choisi de se réinstaller à Saint-Étienne pour pouvoir acheter plus grand. Copier

Et puis, toujours à Saint-Etienne, il faut souligner de grosses différences en fonction des quartiers : Villeboeuf/Fauriel/Vivaraize reste le plus cher avec 1030 euros. Mais Crêt de Roch, par exemple, augmente de 16.8% sur un an avec 910 euros le m2.

Concernant le marché des maisons individuelles, pour la première fois, le secteur plaine du Forez sud n'est plus le plus cher de la Loire : il est devancé par la périphérie stéphanoise. Mais cela reste un secteur très attractif. En général, les acquéreurs recherchent des 4 pièces sur un terrain de 900 m2. Même si ils travaillent à Saint-Etienne ou sa périphérie, ils n’hésitent pas s’éloigner pour acheter.

Philippe Régent, notaire à Montbrison Copier

Cet étalement urbain risque pourtant de se réduire dans les prochaines années. Du fait des coûts de transport et des politiques publiques qui modifient le SCOT (schéma de cohérence territoriale) pour protéger les surfaces agricoles.