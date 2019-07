Le marché de l'immobilier est de plus en plus tendu en centre-ville de Tours

Le marché de l'immobilier à Tours est en plein boom. Les prix ont augmenté en moyenne de 0,3% sur 1 an de juin 2018 à juin 2019 selon le baromètre LPI Se Loger. Si les prix restent encore attractifs, le marché est de plus en plus tendu dans l'hyper-centre avec toujours plus de demandes que d'offres

Tours, France

Selon le baromètre mensuel LPI Se Loger le prix de l'immobilier à Tours a augmenté de 0,3% sur 12 mois entre juin 2018 et juin 2019 (on était à -0,2% l'année dernière, +11,2% pour l'année 2016/2017). Si les prix restent encore attractifs, le marché est de plus en plus tendu dans l'hyper centre avec toujours plus de demandes que d'offres. Une demande qui a progressé de 20% en un an. La ville de Tours profiterait directement d'un marché complètement saturé dans d'autres villes de l'ouest de la France comme Bordeaux, Nantes ou Rennes et bénéficierait de l'effet LGV.

Il faut compter 60.000 euros pour un studio à Tours

La demande de logements a progressé de 20% à Tours sur 1 an - Se Loger

Le prix moyen du m2 à Tours pour un appartement dans l'ancien s'élève à 2 .21 euros selon cette étude contre 3 976 en moyenne en France tout en sachant que ce prix du m2 intègre la ville de Paris ou les tarifs y sont exorbitants. A Tours, ce prix du m2 varie selon les quartiers : 1.100 euros par exemple sur les rives du Cher, 3.000 vers la place Plumereau et le quartier Velpeau, jusqu'à 4 000 euros dans le secteur de la cathédrale. Globalement, "plus on s'éloigne de la Place Jean Jaurès, plus les prix baissent", explique Se Loger. Pour un studio, les prix démarrent à 60.000 euros. Pour un T2, il faut compter 120.000 euros, comme "ticket d'entrée".

Un délai moyen de 109 jours pour vendre son bien

Comme il y a un déficit de logements dans d'autres villes, les investisseurs lorgnent de plus en plus sur la ville de Tours, l'objectif pour eux est d'acheter des immeubles pour ensuite les diviser en plusieurs appartements. D'ailleurs dans l'hyper centre de Tours, les biens partent très vite, en 2 ou 3 visites lorsqu'ils sont au bon prix. En moyenne, il faut compter 109 jours pour vendre son bien sur Tours.